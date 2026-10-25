Ravioli su ukusni i jednostavni za pripremu, ali je važno da se kuvaju dovoljno dugo kako bi testo omekšalo, a punjenje se dobro zagrejalo, bez raspadanja i gubitka oblika. Idealno vreme kuvanja zavisi od toga da li koristite sveže, zamrznute ili sušene raviole.

Sveži ravioli najčešće se kuvaju od tri do pet minuta u ključaloj, blago posoljenoj vodi. Zamrznutim je obično potrebno pet do osam minuta, dok se sušeni kuvaju prema uputstvu na pakovanju, često znatno duže. Ipak, ove vremenske smernice mogu da variraju u zavisnosti od debljine testa i vrste punjenja.

Tajna savršeno kuvanih raviola krije se u nekoliko jednostavnih pravila. Vodu prvo treba dovesti do ključanja, a zatim pažljivo ubaciti raviole. Kada voda ponovo počne da vri, smanjite temperaturu kako biste izbegli prejako ključanje, koje može da ošteti testo i dovede do curenja punjenja.

Raviole povremeno nežno promešajte kako se ne bi zalepili za dno šerpe. Najbolje je da jedan izvadite i probate pred kraj kuvanja. Testo treba da bude mekano, ali da zadrži oblik, dok punjenje treba da bude dobro zagrejano.

Kada su gotovi, izvadite ih rešetkastom kašikom i odmah prebacite u pripremljeni sos. Ako pravite kremasti beli sos, sačuvajte nekoliko kašika vode u kojoj su se kuvali. Skrob iz vode može da pomogne da se sos bolje sjedini sa testeninom i dobije svilenkastu teksturu.

Najvažnije je da se ne oslanjate isključivo na sat. Uputstvo na pakovanju i proba jednog raviola najbolji su način da postignete savršenu teksturu, bez raskuvanog testa i izgubljenog punjenja.





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