Baštovani preporučuju jesenju prihranu granuliranim đubrivom koje obezbeđuje hranljive materije za zdraviji rast, snažniji koren i lepšu zelenu boju trave.

Koje đubrivo koristiti u jesen?

Izaberite đubrivo namenjeno jesenjoj prihrani travnjaka, sa odgovarajućim odnosom azota, fosfora i kalijuma, a po potrebi i gvožđem i magnezijumom. Azot doprinosi zelenoj boji i rastu, fosfor razvoju korena, dok kalijum pomaže travi da se lakše nosi sa hladnoćom i drugim nepovoljnim uslovima.

Kako pravilno naneti đubrivo?

Za veće travnjake praktičan je rasipač sa točkovima, dok se na manjim površinama može koristiti ručni rasipač. Važno je ravnomerno rasporediti granule i poštovati doziranje sa pakovanja, jer previše đubriva može oštetiti travu.

Kako popuniti ogoljena mesta?

Jesen je pogodna i za popravku proređenih delova travnjaka. Uklonite ostatke, blago rastresite zemlju i rasporedite seme trave, a zatim ga prekrijte tankim slojem finog zemljišta. Obezbedite dovoljno vlage i proverite da li su temperature odgovarajuće za klijanje.

Pravilna jesenja nega može pomoći da travnjak bude gušći i otporniji, a da na proleće dočeka sezonu rasta u boljem stanju.