Baštovani preporučuju jesenju prihranu granuliranim đubrivom koje obezbeđuje hranljive materije za zdraviji rast, snažniji koren i lepšu zelenu boju trave.
Koje đubrivo koristiti u jesen?
Izaberite đubrivo namenjeno jesenjoj prihrani travnjaka, sa odgovarajućim odnosom azota, fosfora i kalijuma, a po potrebi i gvožđem i magnezijumom. Azot doprinosi zelenoj boji i rastu, fosfor razvoju korena, dok kalijum pomaže travi da se lakše nosi sa hladnoćom i drugim nepovoljnim uslovima.
Kako pravilno naneti đubrivo?
Za veće travnjake praktičan je rasipač sa točkovima, dok se na manjim površinama može koristiti ručni rasipač. Važno je ravnomerno rasporediti granule i poštovati doziranje sa pakovanja, jer previše đubriva može oštetiti travu.
Kako popuniti ogoljena mesta?
Jesen je pogodna i za popravku proređenih delova travnjaka. Uklonite ostatke, blago rastresite zemlju i rasporedite seme trave, a zatim ga prekrijte tankim slojem finog zemljišta. Obezbedite dovoljno vlage i proverite da li su temperature odgovarajuće za klijanje.
Pravilna jesenja nega može pomoći da travnjak bude gušći i otporniji, a da na proleće dočeka sezonu rasta u boljem stanju.
Komentari (0)