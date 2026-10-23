Arijana Grande je promenila frizuru, baš uoči promene godišnjih doba.

Pevačica (33) je 22. oktobra podelila nekoliko selfija na Instagramu na kojima je pokazala bob frizuru sa šiškama počešljanim sa strane i uvijenim krajevima ka spolja. Ovaj šarmantni stil uparila je sa nežnoružičastom trakom vezanom oko vrata i belom čipkastom majicom, prenosi InStyle.

Takođe je imala izuzetno duge trepavice uz francuski manikir, a u opisu fotografije ostavila je samo emotikon srca. Njeni obožavaoci preplavili su odeljak za komentare hvaleći njen novi stil, a mnogi su je od milja prozvali „Bobijana“.

Frizer koji je kreirao ovaj izgled bio je Brendon Pič, koga je označila na prvoj fotografiji u svojoj galeriji. Pič je podelio fotografije njene paž frizure uz opis: „Konjski rep ide na pauzu.“ Na svojim Instagram pričama je objavio da je ona sada „u svojoj bob eri“. Čak je otkrio i da je on zaslužan za njenu novu boju kose, nežnu nijansu kestenjastosmeđe.

Konjski rep

Pevačicino poslednje pojavljivanje na crvenom tepihu bilo je na dodeli Zlatnih globusa u januaru, kada je nosila svoj prepoznatljivi visoki konjski rep. Za njen stajling bio je zadužen Lou Rouč, a zablistala je u raskošnoj crnoj haljini brenda „Vivienne Westwood“.

Arijana Grande je još 2018. godine nakratko govorila o svom konjskom repu o kom se mnogo pričalo.

„I konjski rep je prošao kroz evoluciju i ponosna sam na to“, rekla je za The Fader. „Stari rep? Nisam sigurna da je to ta devojka. Ali novi rep? Sviđa mi se. Mislim, to je kao anđeo brenda „Victoria’s Secret“ bez anđeoskih krila. Ona je i dalje to i bez njih, ali kada je sa njima, to je u stilu: 'Aha, shvatam, ona je anđeo.'“

Pas

Arijanina objava o novoj paž frizuri dolazi samo nekoliko dana nakon što je podelila vest da je njen pas Koko uginuo.

Dana 19. oktobra, podelila je ovu vest u dirljivoj objavi na „Instagramu“. U opisu je napisala: „Najslađa, najneverovatnija i najlepša Koko… tako sam ponosna na tebe. Hvala ti na tvojoj ljubavi i što si blagoslovila ovu planetu svojim fizičkim prisustvom tokom više od sedamnaest predivnih godina. Činiš svako mesto na koje odeš lepšim. Nedostajaćeš mi svakog dana i uvek ću te nositi u srcu. Mnogo te volim, slatka moja devojčice.“

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