Osamnaestogodišnja devojka preminula je nakon što je ispala iz vrteške u zabavnom parku u mestu Los Kabos u Meksiku.

Mlada devojka se u utorak, 20. oktobra vozila na atrakciji „The Pendulum“ na festivalu „Cabo San Lucas Traditional Festival“ kada je pala, preneo je lokalni medij Expreso, pozivajući se na zvaničnike. Žrtva je identifikovana kao Gabrijela Rodrigez Tezoko.

Nakon što je pala, hitne službe su, zajedno sa Meksičkim Crvenim krstom, odmah počele da joj pružaju pomoć. Zatim su prevezli Tezoko u lokalnu bolnicu radi pregleda, gde je nažalost podlegla povredama, objavila je opštinska uprava „H. XV Ayuntamiento de Los Cabos“ u sredu, 21. oktobra.

Gradonačelnik Kristijan Agundez Gomez je izdao saopštenje u kom je izrazio saučešće: „Ove svečanosti nas podsećaju na to ko smo, odakle dolazimo i za šta smo sve sposobni kada smo ujedinjeni. Danas, sa istim tim duhom sa kojim se ujedinjujemo da bismo slavili, moramo se ujediniti i da bismo pružili podršku Gabrijelinoj porodici. To je mogao biti bilo ko od nas. Oni nisu sami“, navodi se u engleskom prevodu objave na Fejsbuku.

Agundez je takođe rekao da je rad ove atrakcije obustavljen dok je u toku istraga o njoj, kao i o ostalim atrakcijama u parku.

Istraga o ovom incidentu je u toku, a vodi je Generalno tužilaštvo države Južna Donja Kalifornija. „Opština Los Kabos u potpunosti će sarađivati i pružiti svu neophodnu podršku porodici“, navodi se u prevodu saopštenja opštinske uprave „H. XV Ayuntamiento de Los Cabos“.

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