Stručnjaci upozoravaju da se određeni koraci ne smeju preskakati ukoliko želite da izbegnete bolesti i slab rast kada stigne toplije vreme.

Jedan od najvažnijih koraka jeste redovno uklanjanje oštećenih i bolesnih listova i izdanaka pre nego što nastupe jači mrazevi. Oštećeni delovi biljke mogu biti izvor gljivičnih i bakterijskih oboljenja, pa njihovo uklanjanje značajno smanjuje rizik od širenja infekcija tokom hladnog perioda.

Pored toga, stručnjaci preporučuju da se zemljište oko ruža obogati organskim materijama, poput komposta ili dobro zgorelog stajnjaka. To pomaže da se poboljša struktura zemlje, zadrži vlaga i poveća otpornost biljaka na stresne zimske uslove.

Zaštita od smrzavanja

Zaštita biljaka od niskih temperatura takođe je veoma važna. Preporučuje se malčiranje oko baze biljke slojem organskog materijala kako bi se korenje zaštitilo od smrzavanja. Ovo je naročito važno u područjima gde temperature često padaju ispod nule.

Stručnjaci ističu da je pravovremeno orezivanje takođe od velikog značaja, ali da ga treba obaviti pažljivo i u skladu sa vrstom ruža koje gajite. Nepravilno orezivanje može oslabiti biljku i učiniti je podložnijom bolestima.

Ako se ovi koraci zanemare, postoji veći rizik da ruže u proleće pokažu znake bolesti, slabije cvetaju ili čak potpuno propadnu. Zato je važno da im već sada posvetite dovoljno pažnje, kako biste u proleće imali zdrave i bujne biljke.