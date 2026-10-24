Amal Kluni je još jedna u nizu poznatih ličnosti koja je ove jeseni prihvatila trend prirodno ružičastih noktiju.
Ona je na događaju ,,The Albies", koji organizuje ,,Clooney Foundation For Justice", pokazala novi, veoma sjajni ,,silk nails" manikir.
Pojavljivanje međunarodne advokatice za ljudska prava dodatno potvrđuje da je trenutno najtraženiji trend u svetu lepote upravo uredan i elegantan manikir koji izgleda zdravo i negovano. Karakterišu ga kratki nokti, diskretna boja i veoma sjajna, reflektujuća završnica.
Iako je ovaj stil tokom leta bio veoma popularan na crvenom tepihu, a svoje verzije minimalističkog izgleda pokazale su En Hatavej, Pamela Anderson i Hejli Biber, trend ne nestaje sa dolaskom jeseni. Naprotiv, samo se menja i postaje još suptilniji. ,,Silk nails" su njegova do sada najdiskretnija verzija.
Elegancija
Ovaj nežni manikir podseća na svilenkast stil balerina i predstavlja pravi primer nenametljive elegancije. Nokti imaju blag, zdrav sjaj i nežno zaobljen oblik, pa ne izgledaju veštački niti kao da je na njima urađeno previše. Zbog toga su idealni za one koji žele samo da istaknu svoje prirodne nokte, a ne da ih potpuno promene.
Najveća prednost ovog trenda jeste to što nokti mogu prirodno da izrastaju, a da manikir i dalje izgleda uredno. Osim toga, ovaj izgled je lako postići i kod kuće, posebno ako volite klasičan i negovan manikir, piše Elle. Za kućnu varijantu dovoljno je naneti dva sloja prozirnog, nežnoružičastog laka kako bi se dobio prirodan, blago neproziran izgled. Na kraju dodajte sloj top coata sa gel-efektom za dodatni sjaj.
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