Prevelika izloženost mišljenjima drugih ljudi stvara vam hroničnu rasejanost i sumnju u sopstvene izbore. Vaša novembarska strategija jeste uvođenje radikalnog mentalnog posta. Odredite tri dana u kontinuitetu tokom kojih nećete pročitati nijednu vest, komentar ili tuđu analizu na mrežama. Fokusirajte se isključivo na informacije koje su vam neophodne za operativni rad. Koristite slobodne trenutke za tišinu i posmatranje sopstvenih reakcija. Kada svesno zatvorite ventile kroz koje vam ulazi tuđi mentalni šum, primetićete kako vam se vraćaju kristalno jasna intuicija i fokus.

Rak

Kada delegirate zadatak, nemojte stajati nad glavom i nemojte popravljati krajnji rezultat, čak i ako nije savršen. Prevaziđite potrebu za micromanagementom i shvatite da je oslobađanje sopstvenog vremena jedini put ka unutrašnjem miru i zdravlju.

Sindrom požrtvovanosti vas tiho iscrpljuje jer podsvesno verujete da niko ne može da obavi stvari kvalitetno kao vi. Vaša akcija za novembar jeste uvođenje striktne matrice delegiranja obaveza. Napravite spisak svih zadataka u kući i na poslu, a zatim svesno izaberite tri koje ćete u potpunosti prepustiti drugima do kraja meseca.

Lav

Vaš uticaj je najjači onda kada nemate potrebu da ga glasno dokazujete i budete u centru pažnje. Vaš zadatak jeste praktikovanje takozvanog nevidljivog liderstva. Tokom narednih sastanaka ili porodičnih okupljanja, svesno zauzmite poziciju posmatrača u prvoj polovini razgovora. Dozvolite drugima da iznesu svoje ideje i naprave greške, a vi se uključite tek na samom kraju sa jednom, hirurški preciznom rečenicom koja rešava problem. Kada povučete svoju energiju iz potrebe za trenutnom validacijom, primetićete da vaša reč dobija trostruko veću težinu i poštovanje okoline.

Devica

Performanse vašeg rada i nivo stresa direktno zavise od mikrotrenja u vašem radnom okruženju. Vaš zadatak za predstojeći vikend jeste optimizacija radnih procesa. Organizujte sve digitalne fajlove, obrišite nepotrebne aplikacije koje vam šalju stalne notifikacije i svedite radni sto na čist minimalizam. Ostavite samo svesku, olovku i računar. Takođe, uvedite pravilo da tokom rada nemate otvoren više od jednog tab-a u pretraživaču. Kada eliminišete ove sitne distrakcije koje vam konstantno seckaju pažnju, vaša Devica će prodisati, a radni dan će postati maksimalno efikasan.

Vaga

Večito balansiranje i bežanje od neprijatnih situacija dugoročno vam stvara unutrašnju tenziju i narušava odnose. Vaš novembarski zadatak jeste svesno ulaženje u konstruktivan konflikt. Ako postoji tema o kojoj mesecima ćutite da biste sačuvali prividan mir, pokrenite je prve nedelje u mesecu. Koristite isključivo hladne činjenice i nemojte se povlačiti kada razgovor postane neprijatan. Jasno artikulišite svoj stav bez uvijanja u formu i prebacivanja krivice. Kada naučite da izdržite tenziju otvorenog razgovora, postavićete zdrave osnove i dobiti odnos koji je stvaran i stabilan.

Škorpija

Potreba da budete u pripravnosti i predviđate potencijalne izdaje troši vaše unutrašnje resurse. Napravite eksperiment kontrolisanog poverenja. Izaberite jednu osobu iz vašeg bliskog okruženja i svesno joj prepustite donošenje važne odluke vezane za zajedničke planove ili finansije. Suzbijte impuls da proveravate svaki korak i analizirate skrivene motive. Dozvolite situaciji da se razvija bez vaše kontrole. Ovaj zadatak vas uči da svet neće propasti ako spustite štit, a vama će doneti preko potrebno olakšanje i novu dimenziju bliskosti sa ljudima.

Strelac

Najveći neprijatelj vam nije nedostatak prilika, već nemogućnost da kažete „ne“ stvarima koje vas samo površno zanimaju. Fokusirajte se. Pre nego što prihvatite novi poziv, projekat ili društvenu obavezu ovog meseca, postavite sebi pitanje: da li ovo direktno doprinosi mom glavnom cilju? Ako je odgovor neodređen, odbijte ponudu u roku od pet minuta, kratko i bez predugih objašnjenja. Filtriranjem svojih aktivnosti oslobodićete ogroman prostor i energiju za stvari koje zaista pomeraju vaš život nabolje.

Jarac

Snaga i sposobnost da izdržite svaki pritisak često postaju vaš najveći teret i zid koji vas odvaja od drugih. Ali, skroz je u redu da budete ranjivi. Tokom ove nedelje, u razgovoru sa partnerom ili prijateljem, prvi put glasno priznajte da se osećate umorno, nesigurno ili da vam je potrebna pomoć oko neke banalnosti. Nemojte odmah nuditi rešenje i nemojte menjati temu. Dozvolite sebi da budete viđeni u stanju ljudske nesavršenosti. Ovaj čin traži hrabrost, ali će radikalno produbiti vaše odnose i skinuti težak oklop sa vaših leđa.

Vodolija

Konstantna potraga za novim, progresivnim idejama često vas tera da potvrdu svog rada tražite u spoljnom svetu i kroz reakcije zajednice. Vaš zadatak za novembar jeste kreiranje ličnog sistema vrednovanja. Kada završite važan projekat, tekst ili neki zadatak, nemojte odmah da ga delite sa drugima i nemojte tražiti mišljenje okoline. Zadržite taj rezultat samo za sebe tačno sedam dana. Ocenite sami svoj trud i uživajte u unutrašnjem osećaju ponosa bez eksterne validacije. Kada postanete sopstveni i jedini sudija, vaš autentični izraz postaće neprobojan za kritike.

Ribe