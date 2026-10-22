Vrlo često problem nije prljavština, već voda koju svakodnevno koristimo.

Kod tvrde vode kalcijum i magnezijum se polako talože na porcelanu. Kako voda isparava, minerali ostaju upravo na liniji vode i vremenom naprave hrapav sloj za koji se kasnije još lakše hvataju druge nečistoće.

Boja može da otkrije šta se zapravo dešava

Ako je naslaga bela ili sivkasta i tvrda na dodir, najčešće je reč o kamencu i mineralima iz vode.

Rđasto-braon tragovi mogu biti povezani sa gvožđem u vodi ili instalacijama, dok roze ili narandžasta sluzava linija može biti posledica bakterija koje vole vlažna mesta. Crni ili tamnosivi tragovi mogu ukazivati na buđ.

Zato isto sredstvo neće rešiti svaki prsten u WC šolji.

Ako je kamenac, samo četka često nije dovoljna

Za mineralne naslage obično pomaže sredstvo namenjeno uklanjanju kamenca. Blage kisele naslage mogu da se omekšaju i sirćetom, a važno je ostaviti sredstvo da deluje pre ribanja, umesto da ga odmah isperete. I proizvođači sanitarija upozoravaju da tvrda voda može vremenom da začepi i rupice ispod oboda WC šolje.

Ako se prsten vraća neverovatno brzo, pogledajte i ispod oboda, naslage mogu da budu tamo gde ih na prvi pogled uopšte ne vidite.

Jednu stvar nikada nemojte raditi

Ako koristite sirće ili drugo kiselo sredstvo protiv kamenca, nemojte ga mešati sa izbeljivačem na bazi hlora. Takva kombinacija može da oslobodi opasne gasove.

Koristite jedno sredstvo, dobro isperite površinu i tek kasnije, ako je potrebno, drugo.

I nemojte odmah posezati za metalnim žicama i veoma grubim sunđerima. Mogu da oštete glaziranu površinu porcelana, pa se na ogrebotinama naslage kasnije još lakše zadržavaju. Kohler, na primer, izričito savetuje da se izbegavaju abrazivna sredstva.

Zato, ako vam se čini da WC šolju stalno čistite, a ista linija se uporno vraća, možda nije vreme za jače ribanje.

Prvo pogledajte kakve je boje naslaga i da li imate tvrdu vodu, tek tada ćete znati šta zapravo pokušavate da uklonite.