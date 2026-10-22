Sada dizajneri sve češće rade upravo suprotno.

Najnoviji izveštaj američkog udruženja NKBA, koji prati trendove u kuhinjama za naredne godine, pokazuje da se potpuno otvoreni prostori polako povlače pred delimično zatvorenim kuhinjama, pregradama i jasno odvojenim zonama. U istraživanju je učestvovalo 830 stručnjaka iz oblasti dizajna, renoviranja i arhitekture.

Ljudi su se zasitili jedne ogromne prostorije

Razlog je prilično životan.

Otvorena kuhinja jeste lepa na fotografiji, ali kada se u njoj kuva, mirisi, buka, sudovi i nered odmah postaju deo dnevne sobe.

Dodajte tome rad od kuće, decu, televizor, telefonske razgovore i potrebu da makar ponekad zatvorite vrata i ideja da cela kuća bude jedna velika prostorija više nije toliko privlačna.

Architectural Digest navodi da vlasnici kuća danas mnogo češće traže prostor koji je i dalje povezan, ali u kojem postoji mogućnost da se deo doma po potrebi odvoji i zatvori.

Vraćaju se zidov, ali ne baš kao nekada

Ne znači da se vraćamo na male, mračne kuhinje iza zatvorenih vrata.

Novi pravac više liči na kompromis: poluzidovi, klizna vrata, staklene pregrade, prolazi i delimično skrivene kuhinje koje ostavljaju svetlost i osećaj prostora, ali ipak mogu da sakriju nered ili priguše buku.

Prema podacima iz novog NKBA izveštaja, čak 81 odsto dizajnera smatra da će jasno zoniranje prostora ostati važan pravac. Poluzatvorene kuhinje kao trend u usponu navelo je 46 odsto ispitanika, a delimično skrivene kuhinje 41 odsto.

Još zanimljivije, gotovo polovina dizajnera kao trend vidi i posebne pomoćne prostore za pripremu hrane, nešto nalik nekadašnjim ostavama ili malim „radnim kuhinjama“ iza glavne.

Ista stvar koja nam je nekada delovala zastarelo sada ponovo ima smisla

Mnogi stanovi kod nas i dalje imaju odvojenu kuhinju i dnevnu sobu, pa su vlasnici godinama razmišljali kako da ih spoje.

Sada se pokazuje da takav raspored ima svoje prednosti.

Možete da kuvate dok neko u drugoj prostoriji radi ili gleda televiziju, ne morate svaki tanjir odmah da sklonite da bi dnevna soba izgledala uredno, a miris pržene ribe ne mora da ostane u jastucima na kauču do sutra.

Zato, ako ste planirali da srušite zid samo zato što vam deluje „staromodno“, možda nije loše da još jednom razmislite.

Moda u enterijeru se, izgleda, ponovo okrenula i sada je luksuz ponekad upravo vrata koja možete da zatvorite.