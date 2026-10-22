Rezultat je kosa koja izgleda sređeno i moderno, ali bez one oštre linije izrastka koju mnoge žene pokušavaju da sakriju.

Na premijeri filma „Wicker“ u Los Anđelesu 20. oktobra, Olivia je nosila dugu, talasastu kosu sa mešavinom smeđih, sivih i srebrnih pramenova. Upravo taj izgled postao je jedan od najprimećenijih beauty trendova godine.

Nije poenta da preko noći postanete potpuno sede

Trend se naziva gray blending ili „stapanje sedih“.

Umesto da se svaka seda dlaka prefarba, frizer dodaje svetlije i tamnije pramenove tamo gde je potrebno, pa sede postaju deo boje umesto nešto što mora da se krije.

Kolorista Farah Hurdle objašnjava da se svetliji pramenovi postavljaju tamo gde ima više sedih, dok se u tamnijim delovima dodaju dublji tonovi. Tako prelaz izgleda mekše, a izrastak nije toliko upadljiv.

Zašto ga žene vole?

Zato što ne zahteva odlazak kod frizera čim se pojavi nekoliko milimetara sede kose.

Poenta je upravo u tome da nova seda kosa ne izgleda kao greška, već se prirodno uklapa u ostatak boje.

Olivia Kolman, koja ima 52 godine, ove jeseni je postala jedan od najzapaženijih primera tog trenda. Tokom promocije filma „Wicker“ pojavila se i sa dugim prirodnim loknama prošaranim sedim tonovima, potpuno drugačijim od kratke frizure po kojoj smo je godinama znali.

Jedna stvar je ipak važna

Ako želite ovakav prelaz sa farbane na sedu kosu, stručnjaci ne preporučuju da pokušavate da napravite veliku promenu sami kod kuće.

Najlepši rezultat obično se dobija kada frizer pogleda gde vam seda kosa prirodno raste i prema tome rasporedi pramenove.

Za održavanje srebrnih tonova preporučuje se i povremeno korišćenje ljubičastog šampona kako seda kosa ne bi dobila žućkast ton.

I možda je upravo to najveća promena: sede više nisu nešto što po svaku cenu treba sakriti.

Ako su dobro uklopljene, mogu da izgledaju mnogo zanimljivije od potpuno jednolične farbane kose.