Poverenje je temelj svakog odnosa, bilo da je reč o ljubavi, prijateljstvu ili poslu. No ponekad tek nakon nekog vremena shvatimo da osoba kojoj smo verovali nije bila potpuno iskrena prema nama.

Prema astrologiji, dva horoskopska znaka uskoro bi se mogla suočiti upravo s takvim razočaranjem. Iako im spoznaja neće lako pasti, mogla bi im pomoći da jasnije sagledaju odnose i postave granice.

Rak

Rakovi su poznati po tome što se snažno vežu za ljude do kojih im je stalo. Kada nekome veruju, spremni su da pruže podršku, čuvaju tajne i pomognu čak i kada to znači zanemariti vlastite potrebe. Upravo zbog toga ponekad predugo opravdavaju tuđe ponašanje i ignorišu znakove da odnos nije iskren.

U nadolazećim nedeljama Rakovi bi mogli primetiti da osoba kojoj su se često poveravali nije bila jednako odana njima. Moguće je da će do njih doći informacija koja će ih navesti da preispitaju nečije namere ili će jednostavno shvatiti da su u odnos ulagali mnogo više od druge strane.

Iako bi ih takvo otkriće moglo povrediti, pomoći će im da nauče važnu lekciju. Ne moraju svima da pružaju neograničeno poverenje, a udaljavanje od ljudi koji ih ne cene ne znači da su sebični.

Vaga

Vage vole skladne odnose i često se trude da izbegnu sukobe, čak i kada osećaju da nešto nije u redu. Sklone su ljudima da pruže drugu priliku i veruju da svi imaju dobre namere. Zbog želje da održe mir ponekad zanemaruju vlastite sumnje.

Uskoro bi se mogle naći u situaciji koja će im pokazati da nisu svi ljudi jednako iskreni. Neko iz njihova bliskog kruga mogao bi izneveriti dogovor, prećutati važnu informaciju ili pokazati da mu je vlastita korist važnija od njihovog odnosa.

Za Vage bi najveći izazov mogao biti prihvatanje činjenice da ne mogu uvek pronaći opravdanje za tuđe postupke. Umesto popravljanja odnosa po svaku cenu, ovaj put mogle bi odlučiti da stave sebe na prvo mesto.

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