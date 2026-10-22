Da bi rolnice dobile lepu zlatnu boju i da sir ne bi iscurio tokom pečenja, važno je da ne stavite previše fila. Iako je primamljivo da ih što više napunite, najbolje je da fil rasporedite u tanjem sloju i ostavite malo prostora uz ivice. Tako ćete lakše uviti pita hleb, a nadev će ostati unutar rolnica.

Važno je i kako ih ređate u tiganj. Nakon uvijanja, postavite ih tako da spoj bude okrenut nadole. Na taj način će se rolnice lakše zatvoriti tokom pečenja i smanjićete mogućnost da se otvore prilikom okretanja.

Sastojci za jedan pun tanjir

200 g pita hleba

250 g krem sira

200 g rendanog sira

2 jajeta

Malo bibera

Peršun, mirođija ili mladi luk po želji

Malo ulja za pečenje

Za pripremu možete koristiti bilo koji krem sir iz prodavnice, kao i običan rendani sir koji već imate u frižideru. Mirođija će rolnicama dati osvežavajuću aromu, dok je mladi luk odlična zamena za crni luk, naročito ako pripremate jelo za decu koja ne vole njegov ukus.

Kako da rolnice sa sirom ne iscure tokom pečenja

U činiji sjedinite krem sir, rendani sir i jaja, a zatim dodajte biber i sitno iseckano začinsko bilje po želji. So nije potrebno dodavati jer je rendani sir već dovoljno slan. Fil treba da bude gust i kremast, a ne redak, kako bi se lakše zadržao unutar rolnica tokom pečenja.

Pita hleb isecite na pravougaonike veličine dlana. Premažite ih tankim slojem fila, preklopite bočne ivice prema unutra, a zatim ih čvrsto urolajte. Gotove rolnice okrenite tako da spoj bude sa donje strane i ostavite ih nekoliko minuta dok se ulje zagreva.

Za pečenje je najbolje koristiti srednju temperaturu. Ako je vatra prejaka, spoljašnja korica će brzo potamneti, dok fil iznutra neće stići da se stegne. Rolnice prvo stavite u tiganj tako da spoj bude okrenut nadole, a zatim ih pažljivo okrećite kada dobiju zlatnosmeđu boju i postanu hrskave. Obično je dovoljno da se peku dva do tri minuta sa svake strane, u zavisnosti od jačine vatre.

Poslužite ih tople uz hladan jogurt

Najlepše su dok su još tople, kada je spoljašnja korica hrskava, a unutrašnjost mekana i puna rastopljenog sira. Poslužite ih uz čašu hladnog jogurta za jednostavan i ukusan obrok kojem je teško odoleti.

Ako vam ostane nekoliko rolnica, možete ih podgrejati u suvom tiganju na umerenoj temperaturi. Tako će ponovo postati hrskave spolja, dok će fil ostati mekan. Mikrotalasnu je bolje izbegavati jer korica brzo omekša i gubi svoju prijatnu teksturu.

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