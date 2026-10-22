Upravo takve torbe ove jeseni ponovo su postale jedan od primećenijih modnih trendova, a strani modni mediji već ih zovu „grandma bags“, bakine torbe. Posle nekoliko sezona jednostavnih, gotovo potpuno nenametljivih modela, moda se ponovo okreće torbama koje imaju boju, teksturu i izgledaju kao da iza sebe već imaju neku priču.

Što staromodnije izgleda, to bolje

Ne postoji samo jedan model „bakine torbe“.

U ovu grupu ulaze male torbe sa metalnim ramom, modeli sa cvetnim vezom, tapiserijom, perlicama i ukrašenim kopčama, kao i elegantne torbice sa kratkom drškom kakve su se nosile pre nekoliko decenija.

Drugim rečima, upravo detalji zbog kojih smo nekada govorili „ovo je baš starinsko“ sada su ono što se traži.

Velike modne kuće već ih vratile

Trend nije ostao samo na vintage prodavnicama i društvenim mrežama.

Torbe sa bogatim vezom i dekoracijama pojavile su se u kolekcijama velikih modnih kuća poput Valentina i Fendija, dok su sličan pravac prihvatili i drugi dizajneri. Vogue je za jesen 2026. takođe izdvojio povratak bogato ukrašenih i vezenih torbi među važnim trendovima sezone.

Kako da je nosite, a da ne izgledate kao da ste se prerušili?

Najlakše je upravo suprotno od onoga što biste možda očekivali.

Ako je torba šarena i bogato ukrašena, ostatak garderobe neka bude sasvim jednostavan, farmerke, jednobojni džemper, kaput ili klasična košulja.

Takva torba onda postaje jedini „čudan“ detalj i čitavoj kombinaciji daje karakter.

Ako volite upečatljiviji stil, možete je spojiti i sa kariranim kaputom, somotom ili drugim vintage komadima, jer se ove jeseni generalno vraćaju teksture i stvari koje izgledaju kao da nisu upravo sišle sa fabričke trake.

Možda najmodernija torba već stoji negde zaboravljena

Najlepši deo ovog trenda je što ne morate odmah da kupujete ništa novo.

Pogledajte stare porodične stvari, buvljake i vintage prodavnice. Upravo sada se traže modeli koji izgledaju kao da su sačuvani godinama, a ne savršeno nove torbe bez ijednog detalja.

Zato, ako vam je baka nekada nudila svoju staru torbu, a vi ste joj rekli: „Ma gde ću ja to da nosim?“ – možda je vreme da je ponovo pitate gde ju je ostavila.