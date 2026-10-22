Američki model Ajzak Lambert (27) skočio je sa 19 godina u plitak bazen za koji tvrdi da nije bio pravilno obeležen. Usledilo je sedam operacija i poražavajuća prognoza lekara: nema nikakvih izgleda za oporavak.



Ajzak je iz okruga Orindž u Kaliforniji, a pre nesreće samopouzdanja mu nije nedostajalo. „Jednog dana ste devetnaestogodišnji model kojeg samo trenutak deli od potpisivanja ugovora sa agencijom iz snova, a već sledećeg budite se paralizovani od grudi naniže“, opisuje dramatičan preokret u svom životu. Prilikom nesrećnog skoka 2019. udario je glavom i odmah izgubio sposobnost da se kreće.



Otac ga je izvukao iz vode, a stric, koji je završio kurs prve pomoći, pomogao mu je da zauzme odgovarajući položaj zbog sumnje na povredu vrata. U bolnici su mu lekari potom saopštili dijagnozu koja mu je preokrenula život. „Nisam više želeo da živim“, danas priznaje. Čak je zamolio majku da njegovim najboljim prijateljima prenese da više ne može da nastavi.



Danas pokušava da ide dalje, dan po dan. „Kada se pogledam u ogledalo, vidim čvrstog čoveka i borca“, kaže. Pomaže mu i moda, naročito stare majice sa motivima muzičkih bendova koje ga podsećaju na oca i detinjstvo. Nije odustao ni od manekenstva. „Moji ciljevi nisu nestali. Samo su se promenili i u mnogo čemu su sada još jasniji“, dodaje.



Posle sedam godina straha konačno je odlučio da prestane da se krije. Njegova priča na Instagramu privukla je pažnju više od 1,4 miliona ljudi. Ajzak sada svima pokušava da pokaže da čak i kada čovek izgubi mogućnost kretanja, ne mora da izgubi i svoje snove.

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