Sir može duže da ostane svež ako se pravilno čuva u frižideru. Stručnjaci savetuju da se umota u papir za pečenje, koji omogućava cirkulaciju vazduha, sprečava nakupljanje vlage i usporava isušivanje. Nakon toga, sir treba staviti u posudu sa poklopcem i čuvati u donjoj fioci frižidera, gde su temperatura i vlažnost stabilniji.

Papir je potrebno menjati na svakih nekoliko dana, a najmanje jednom nedeljno, kako bi se smanjio rizik od razvoja bakterija i buđi. Tvrdi sirevi mogu trajati mesec dana ili duže, polutvrdi oko dve do tri nedelje, dok meke sireve, poput mocarele, treba potrošiti u roku od nekoliko dana.



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