Kanađanka Deidre Olsen (35) došla je do tačke kada joj obična odeća više nije odgovarala, pa je morala da kupuje na odeljenju za trudnice. A onda je odlučila da nešto promeni. Smršala je gotovo 39 kilograma, a danas trči maratone.

Sve je počelo u januaru 2020. godine, kada je prolazila kroz težak period i borila se sa depresivnim raspoloženjem. Počela je da se prejeda, posezala je za visokokaloričnom hranom, a nije se odricala ni alkohola. Najveća slabost bilo joj je pivo, i to toliko da je mogla da popije šest piva za samo sat vremena. Uz to bi često pojela i veliko pakovanje čipsa. Na kraju je imala oko 93 kilograma.

„Bilo mi je zaista teško da prihvatim da mi je lakše da kupujem odeću na odeljenju za trudnice nego među standardnim veličinama“, priznaje Deidre. Dogodilo joj se čak i da je na rolerkosteru morala da sedne bočno jer nije mogla da stane u sedište. „Imala sam osećaj da svet više ne računa na mene“, opisuje neprijatne trenutke kroz koje je tada prolazila.

Kada je odlučila da nešto promeni, najpre je pokušala sa vrućom jogom i brazilskim džiju-džicuom, ali nije dugo istrajala. Pomogli su joj tek redovno hodanje i praćenje kalorijskog unosa. Presudan preokret dogodio se u septembru 2020. godine, kada se iz kanadskog Toronta preselila u nemački Berlin. Tada je potpuno prestala da pije pivo, promenila ishranu i počela da vežba pet puta nedeljno. Svakog dana trudila se da napravi i 10.000 koraka.

Tokom četiri godine izgubila je više od 39 kilograma. Danas trči maratone, takmiči se u Hajroksu, takmičenju koje kombinuje trčanje i funkcionalne vežbe, i završila je master studije.

„Nikada se nisam osećala toliko samouvereno u svom telu. Ranije sam bila umorna i slaba, a sada se osećam snažno“, kaže Deidre. Drugima poručuje da ne vrše preveliki pritisak na sebe i ne očekuju brze rezultate.

„Ne očekujte rezultate preko noći. Gradite sebi novi život“, zaključuje ona.

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