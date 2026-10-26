Dovoljno je da primenite jednostavan trik koji će pomoći da se sos zgusne, a ukus jela ostane nepromenjen.

Pet minuta pre kraja kuvanja skinite poklopac sa šerpe i ostavite grašak da lagano krčka na tihoj do umerenoj vatri. Tako će višak tečnosti postepeno isparavati, a sos će postati gušći i bolje obavijati zrna graška.

Tokom kuvanja povremeno promešajte jelo kako se ne bi zalepilo za dno šerpe. Nemojte previše pojačavati vatru jer bi grašak mogao da se raskuva i izgubi oblik.

Dodatni trik je da izgnječite nekoliko zrna graška. Izvadite nekoliko kuvanih zrna, usitnite ih viljuškom i vratite u šerpu. Skrob iz graška pomoći će da se sos prirodno zgusne. Sve lagano promešajte i ostavite da krčka još minut ili dva.

Na kraju proverite gustinu. Ako je sos i dalje redak, kuvajte grašak još malo bez poklopca, uz povremeno mešanje. Na ovaj način možete dobiti gust i kremast sos bez dodavanja novih sastojaka, piše Stvar ukusa.

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