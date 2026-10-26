Testenina može biti ukusnija i imati bolju teksturu ako u vodu tokom kuvanja, pored soli, dodate i malo sirćeta. Kuvarica Šila Lopez tvrdi da ovaj jednostavan trik pomaže da se testenina ne slepi i ne postane gnjecava.

Dovoljna je jedna kašika sirćeta u ključaloj vodi. Ono može da smanji oslobađanje skroba na površini testenine, zbog čega se komadi manje lepe jedni za druge. Istovremeno, kiselina može da pomogne da testenina zadrži čvršću strukturu i da se skuva tako da ostane prijatno čvrsta pod zubima.

Sirće može i da naglasi ukus jela. Kada se pravilno dozira, ne bi trebalo da testenina ima izraženo kiseo ukus, već može da doprinese boljem balansu ukusa i da pomogne da se sos ravnomernije rasporedi po njoj, piše Ekspres.

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