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Probala sam super trik za kondenzaciju: Moji prozori više ne magle!

Autor:  Vesna Vukadinović
22.10.2026.21:05
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Probala sam super trik za kondenzaciju: Moji prozori više ne magle!
Foto: Shutterstock | salarko
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U hladnim danima se mnogi se suočavaju sa kondenzacijom na prozorima, što može dovesti do neprijatnih posledica, poput vlage, buđi i neprijatnih mirisa u domu. Kada se topao vazduh iz prostorije sudari sa hladnim staklom na prozoru, dolazi do stvaranja kapljica koje se svakodnevno moraju brisati.

Srećom, postoji jednostavno i jeftino rešenje koje može pomoći da se kondenzacija na prozorima značajno smanji, a verovatno ga već imate u kupatilu.

Jedan praktičan trik jeste upotreba pene za brijanje. Ovaj proizvod stvara tanak zaštitni sloj na staklu koji sprečava zadržavanje vlage na prozorima.

Ljudi koji su isprobali ovu metodu tvrde da se prozori mnogo manje magle i da nema potrebe za svakodnevnim brisanjem kapljica vode koje se slivaju niz njih.

Na čistu, suvu krpu nanesite malu količinu pene za brijanje. Ravnomerno premažite unutrašnju stranu prozora. Nemojte koristiti previše, dovoljan je tanak sloj. Trljajte dok staklo ne postane čisto i sjajno. 

Pena će ostaviti nevidljiv, blago masni film koji smanjuje stvaranje kondenzacije i pomaže da se vlaga ne zadržava na staklu.

Pena za brijanje sadrži sastojke koji sprečavaju zadržavanje vode na glatkim površinama, slično kao proizvodi protiv magljenja. Zbog toga je ovaj trik posebno koristan tokom hladnih dana, kada je razlika između spoljne i unutrašnje temperature najveća.

Video:

emb

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