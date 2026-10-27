Za savršeno tanke trakice kupusa za salatu ne morate da se mučite kuhinjskim nožem. Dovoljno je da upotrebite običnu, po mogućstvu širu ljuštilicu za povrće, kojom prelazite preko presečene površine kupusa.

Glavicu prethodno isecite na četvrtine i ostavite deo korena kako bi listovi ostali povezani i lakše se držali tokom sečenja. Radite pažljivo i ravnomerno, a ostatak koji ne možete bezbedno da držite sačuvajte za supu ili čorbu.

Za mekšu kupus-salatu, nakon sečenja dodajte malo soli i nežno mesite kupus rukama minut do dva. Tako će listovi omekšati i pustiti sok. Na kraju dodajte ulje i sirće ili limunov sok. Ako želite da kupus ostane hrskav, nemojte ga predugo mesiti i začinite ga neposredno pre posluživanja.



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