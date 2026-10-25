Prema astrološkim tumačenjima, konačno bi mogli da osete da se njihov trud isplatio i da se stvari odvijaju u željenom pravcu.

Ovan je naučio da strpljenje donosi rezultate. Umesto da žuri i pokušava sve da završi odjednom, sada pažljivo pravi plan i postepeno napreduje. Pun Mesec podstiče ga da ostane dosledan svojim ciljevima.

Strelac ne odustaje od svojih ambicija i želi da ostvari ono što je zacrtao početkom godine. Ovaj period pomaže mu da prepozna prepreke, donese mudrije odluke i usmeri energiju na ono što mu je zaista važno.

Blizanci bi mogli da dobiju razlog za veće samopouzdanje. Ono što ih je ranije kočilo sada počinje da deluje rešivo, a jasnija slika o sopstvenim mogućnostima pomaže im da naprave sledeći korak.

Za ove znakove ključ uspeha biće strpljenje, promišljene odluke i vera u sopstvene sposobnosti.

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