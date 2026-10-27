Kim Kardašijan i Luis Hamilton retko govore o svojoj vezi, ali je slavni vozač Formule 1 sada otkrio detalj koji pokazuje koliko se zbližio sa njenom porodicom. Ne samo da provodi vreme sa njeno četvoro dece, već im je kupio i poklon koji je postao novi miljenik u kući.

Reč je o štenetu zlatnog retrivera po imenu Halo, koje je Kim još letos pokazivala pratiocima na društvenim mrežama.

Hamilton je tokom razgovora sa novinarima prvi put otvorenije govorio o odnosu sa decom svoje partnerke.

– Volim da provodim vreme sa decom svoje devojke. Ima ih četvoro i često se družimo. Ove godine nabavio sam im psa. Mali Halo je novi član porodice – rekao je slavni automobilista.

Kim ga je pokazala još u julu

Zanimljivo je da je Kim još u julu objavila fotografije sa porodičnog izleta na jezero, a na jednoj od njih nežno ljubi malog Haloa u njušku.

Dva meseca kasnije, Hamilton je na svom profilu podelio fotografiju razigranog šteneta koje gricka plastičnu ogradicu.

Ipak, tek sada je otkriveno da je upravo on zaslužan za dolazak novog ljubimca u porodicu.

O ljubavi uglavnom ćute

Iako su njihova imena već duže vreme povezana u javnosti, Kim i Luis trude se da privatni život ne izlažu previše.

Kada su rijaliti zvezdu ranije u intervjuu za „Tajms“ pitali o Hamiltonu, kratko je odgovorila:

– Uz dužno poštovanje, radije ne bih govorila o tome.

Nedavno je, međutim, otkrila da njen partner ispunjava svih 55 stavki sa spiska osobina koje je želela kod muškarca.

A sada je Hamilton pokazao da mu nije važno samo vreme koje provodi sa Kim, već i odnos koji gradi sa njenom decom.