Zbog toga mnogi ljudi ne znaju da imaju ovaj zdravstveni problem, dok istovremeno zanemaruju vrednosti pritiska koje su više od preporučenih.

Kako ističe specijalista dr Maja Nešović, glavobolja, krvarenje iz nosa, nervoza, pojačano znojenje, problemi sa spavanjem i crvenilo lica često se pogrešno smatraju pouzdanim znacima hipertenzije.

Međutim, na osnovu ovih simptoma ne može se pouzdano utvrditi da li neko ima povišen krvni pritisak. Jedini način da se hipertenzija otkrije jeste redovno merenje pritiska.

Zato je važno ne ignorisati povišene vrednosti čak i kada se osećate dobro. Neliječena hipertenzija može povećati rizik od ozbiljnih bolesti srca i krvnih sudova, pa su pravovremena kontrola i savetovanje sa lekarom ključni za očuvanje zdravlja.

Glavobolja



Takođe, postoji i mit o glavoboljama. Hipertenzija ne izaziva glavobolje, sem ukoliko nije reč o pojavi koja se naziva hipertenzivna kriza, a ovo stanje ugrožava život bolesniku. Međutim, hipertenzivna kriza nije samo skok pritiska. Sam skok pritiska ne mora ništa da znači. Ukoliko UZ skok pritiska postoji poremećaj u vidu ili govoru ili u oba, onda je to hipertenzivna kriza. To su obično visoke vrednosti krvnog pritiska, mada ne moraju uvek biti.

Ranih devedesetih godina smatralo se da su glavobolje česte kod bolesnika sa hipertenzijom. Međutim, nijedno istraživanje koje je rađeno, nije ovo potvrdilo. Štaviše, neke studije su pokazale da ljudi sa hipertenzijom imaju čak ređe glavobolje u odnosu na ostale.

U naučnom časopisu „Neurology“ je čak naveden i tačan procenat. Bolesnici sa hipertenzijom imaju u 40% slučajeva ređe glavobolje u odnosu na drugu populaciju.

Krvarenje iz nosa



Sledeci je mit o curenju krvi iz nosa. Sa izuzetkom krvi iz nosa u sklopu hipertenzivne krize, krv iz nosa ne govori ništa u vezi sa hipertenzijom. Samo 17% bolesnika sa hipertenzijom ima krvarenje iz nosa.

Nevezano za hipertenziju, ukoliko postoji krvarenja iz nosa koja su češće od jednom nedeljno, ili je teško da krvarenje zaustavite, neophodno je javiti se lekaru na pregled.

Najčešći razlog za krvarenja iz nosa je suv vazduh u prostoriji. Sluznica nosa ima mnoštvo sitnih kapilara koji lako mogu da krvare. Takođe, jako izduvavanje nosa i čačakanje nosa, takođe pogoduju krvarenjima. Ukoliko bolesnik još uzima preparate Varfarin ili Aspirin, krvarenje je najverovatnije izvesno. Tako da, ako je pitanje da li krvarenje iz nosa potpada pod kategoriju „simptomi hipertenzije“, odgovor je - ne!

Nespecifični simptomi hipertenzije



Drugi nespecificni simptomi hipertenzije, koji takođe, nisu vezani za hipertenziju.

Krvarenja u beonjači oka



Ova mala krvarenja jesu češća kod bolesnika sa šećernom bolesti i hipertenzijom. Međutim, nijedno od ovih stanja, samo za sebe, ne izaziva krvarenja.

Sama krvarenja nisu vezana za hipertenziju i ne mogu se podvesti pod simptome hipertenzije.

Crvenilo u licu



Crvenilo u licu se javlja kada se prošire krvni sudovi u koži. Ovo se javlja pri izlasku na hladno. Tokom uzimanja ljute hrane, vetra, toplih napitaka i korišćenjem krema za negu lica. Takođe, kod osoba sa dijabetesom, nakon uzimanja alkohola viđa se crvenilo lica zbog uticaja VIP (vazointestinalnog polipeptida), koji im proširi krvne sudove na licu.

Crvenilo se viđa i kod emotivnog stresa, uzimanja alkoholnih pića, ponekada i kod osoba koje nemaju dijabetes, fizičke aktivnosti. U svim ovim stanjima se mogu izmeriti i više vrednosti krvnog pritiska. Ali, sam pritisak nije prvi koji se javio, i samim tim nije ni prethodio, niti izazvao crvenilo lica.

Vrtoglavica



Vrtoglavica, takođe, nije uzrokovana hipertenzijom. Međutim, ona može biti sporedni efekat nekih antihipertenzivnih lekova, ali i mnogih drugih stanja u organizmu. Vrtoglavicu ne treba ignorisati , naročito ako je nastala naglo.

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