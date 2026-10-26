Astrološki aspekt Venere i Hirona podstiče ih da stare rane pretvore u snagu, izvuku pouke iz prethodnih iskustava i prepoznaju prilike koje im se pružaju.

Bik

Bikovi su naučili da pažljivo biraju ljude kojima veruju, posebno nakon razočaranja u prijatelje ili poslovne saradnike. Iskustva iz prošlosti pomogla su im da bolje procene nečije namere i prepoznaju ko zaista zaslužuje njihovo poverenje. Upravo ta sposobnost mogla bi da im donese sreću 27. oktobra, kada bi mogli da donesu dobru odluku o osobi sa kojom žele da sarađuju. Pravi izbor mogao bi da im otvori put ka većem uspehu i finansijskom napretku.

Rak

Rakovi su poznati po emotivnosti, ali upravo ih osećanja mogu podstaći da pronađu nešto dobro čak i u neprijatnim situacijama. Ukoliko ih neko povredi ili razočara, mogli bi da otkriju da svoje iskustvo mogu da iskoriste kako bi pomogli drugima. Ta sposobnost mogla bi da preraste u talenat koji će im doneti i lično zadovoljstvo i finansijsku korist. Ono što im je nekada zadavalo bol sada bi moglo da postane izvor novih mogućnosti.

Škorpija

Škorpije umeju da sagledaju situacije iz različitih uglova i objasne komplikovane stvari na jednostavan način. Utorak bi mogao da im donese priliku da svojim savetom ili razgovorom pomognu nekome ko prolazi kroz težak period. Istovremeno, suočavanje sa tuđim iskustvima i deljenje sopstvenih moglo bi da im pomogne da se oslobode tereta prošlosti. Pisanje, savetovanje ili pružanje podrške drugima mogli bi da postanu važan izvor ličnog ispunjenja, ali i novih prilika.

Jarac

Jarčevi bi mogli da privuku sreću tako što će svoje životno iskustvo podeliti sa osobom kojoj je potrebna podrška. Lako bi mogli da prepoznaju kada neko prolazi kroz problem sa kojim su se i sami nekada suočavali. Umesto da prećute ono što su naučili, mogli bi da ponude razumevanje i koristan savet. Takav gest ne mora odmah doneti konkretnu nagradu, ali bi mogao da ojača važne odnose i otvori vrata novim prilikama. Njihova intuicija i spremnost da budu uz druge biće posebno izražene.

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