Ljubav često dolazi onda kada prestanemo da je tražimo. Dok neki uporno tragaju za srodnom dušom, drugi su usredsređeni na posao, prijatelje i lične ciljeve, ne sluteći da bi jedan sasvim običan susret mogao da promeni sve. Prema astrološkim tumačenjima, tri horoskopska znaka mogla bi da dožive upravo takav trenutak. Neočekivani razgovor, slučajan susret ili poznanstvo koje u početku ne deluje posebno mogli bi da probude emocije koje dugo nisu osetili.

Bik

Bikovi ne puštaju lako ljude u svoj život. Potrebno im je vreme da steknu poverenje, a kada je ljubav u pitanju, mnogo više cene stabilnost i iskrenost nego prolaznu privlačnost. Ipak, upravo bi susret koji nisu planirali mogao da im pokaže da se najlepše stvari ne mogu uvek kontrolisati.

Osoba koju upoznaju preko prijatelja, na poslu ili tokom neke svakodnevne aktivnosti mogla bi odmah da im privuče pažnju. Ono što će ih posebno iznenaditi jeste osećaj bliskosti koji se razvija bez pritiska i velikih očekivanja. Umesto dramatičnog početka, ljubav bi mogla da se rodi iz jednostavnog razgovora i sitnih znakova pažnje.

Za slobodne Bikove ovo je prilika da izađu iz ustaljenih obrazaca i pruže šansu nekome ko se ne uklapa u njihovu uobičajenu predstavu idealnog partnera.

Vaga

Vage veruju u ljubav, romantiku i posebnu povezanost između dvoje ljudi, ali ponekad previše razmišljaju o tome da li je neko pravi izbor. Zbog želje da pronađu skladan odnos mogu da propuste prilike koje se ne uklapaju u njihova očekivanja.

Neočekivano poznanstvo moglo bi da im donese upravo ono što im je nedostajalo. Privući će ih osoba sa kojom razgovor teče spontano, uz mnogo smeha i osećaj da ne moraju da glume niti da se dokazuju. Prijateljski odnos mogao bi postepeno da preraste u nešto mnogo dublje.

Vage bi trebalo da obrate pažnju na ljude koji su već u njihovom okruženju, ali ih do sada nisu posmatrale na romantičan način. Ponekad se iza poznatog osmeha krije mogućnost za potpuno novu ljubavnu priču.

Strelac

Strelčevi vole slobodu, spontanost i nova iskustva. Ne podnose osećaj da moraju da se uklope u tuđa očekivanja, pa im ozbiljne ljubavne priče ponekad deluju kao nešto što će doći tek kada za to budu spremni. Međutim, upravo njihova otvorenost prema novim iskustvima mogla bi da ih dovede do osobe koja će im promeniti pogled na ljubav.

Susret na putovanju, izlasku ili događaju na koji su otišli bez posebnih očekivanja mogao bi da pokrene neočekivanu privlačnost. Posebno će ih zainteresovati neko ko deli njihovu radoznalost, ima smisla za humor i ne pokušava da ograniči njihovu nezavisnost.

Za Strelčeve bi najveće iznenađenje moglo da bude to što će poželeti da ostanu uz jednu osobu, čak i kada im se otvaraju brojne druge mogućnosti. Shvatiće da prava bliskost ne mora da znači gubitak slobode, već može da bude podsticaj za nova iskustva udvoje.

Bonus video: