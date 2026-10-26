Zamislite da se osećate sasvim dobro, nemate bolove u stomaku, ne muči vas varenje i ne postoji nijedan razlog da pomislite da ste bolesni. A onda se ispostavi da su se promene u vašem organizmu pojavile još pre deset godina. Upravo to pokazalo je veliko istraživanje koje bi u budućnosti moglo da promeni način otkrivanja ozbiljnih bolesti creva.

Istraživači su analizirali čak 2.000 uzoraka krvi prikupljenih od 500 ljudi tokom dužeg vremenskog perioda.

Među njima je bilo 200 osoba koje su kasnije dobile Kronovu bolest, 200 kojima je dijagnostikovan ulcerozni kolitis i 100 zdravih učesnika.

Kada su uporedili stare uzorke, otkrili su nešto što ranije nije bilo moguće tako jasno videti.

Krv je čuvala trag godinama pre prvih simptoma

Kod ljudi koji su kasnije oboleli postojali su karakteristični obrasci antitela, i to čak deset godina pre postavljanja dijagnoze.

Antitela su proteini koje naš imuni sistem proizvodi kao odgovor na različite supstance i mikroorganizme.

Pokazalo se da su osobe koje su kasnije razvile Kronovu bolest i ulcerozni kolitis imale drugačije reakcije imunog sistema od zdravih učesnika.

Posebno je zanimljivo što su istraživači kod budućih pacijenata sa Kronovom bolešću uočili pojačane reakcije na određene viruse i bakterijske proteine.

To sugeriše da promene u organizmu počinju mnogo pre nego što čovek oseti da nešto nije u redu.

Da li obična krvna slika može da otkrije bolest deset godina ranije?

Ne, bar ne za sada.

U ovom istraživanju korišćena je posebna tehnologija kojom se analizira ogroman broj antitela. To nije obična krvna slika koju radimo u laboratoriji.

Rezultati jesu obećavajući, ali potrebno je još istraživanja pre nego što takav test bude mogao pouzdano da se koristi u svakodnevnoj medicinskoj praksi.

Istraživanje je objavljeno u medicinskom časopisu Gut u julu 2026, a nalazi su predstavljeni i na evropskom gastroenterološkom kongresu u Barseloni 19. oktobra.

Koje simptome ipak ne treba ignorisati?

Dok ovakvi testovi ne postanu deo uobičajenih pregleda, važno je obratiti pažnju na tegobe koje mogu da ukazuju na zapaljenske bolesti creva.

To su dugotrajna ili učestala dijareja, bolovi i grčevi u stomaku, krv ili sluz u stolici, neobjašnjiv gubitak težine i stalni umor.

Naravno, ovi simptomi ne znače automatski da imate Kronovu bolest ili ulcerozni kolitis. Ali ako se ponavljaju ili traju, ne treba ih pripisivati samo stresu ili lošoj ishrani.

Najvažnije otkriće ovog istraživanja jeste da ozbiljne bolesti creva ne moraju da počnu onog dana kada se pojave prvi simptomi. Promene u imunom sistemu mogu da traju godinama, a njihovo ranije prepoznavanje jednog dana moglo bi da pomogne lekarima da bolest otkriju na vreme.