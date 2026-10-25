Španska kraljica Leticija našla se u neprijatnoj situaciji tokom službene posete gradiću Llanes, na severu Španije, gde je stigla sa suprugom, kraljem Felipeom VI, i ćerkama Leonor i Sofijom.

Kraljevska porodica uručila je nagradu za uzorno mesto za 2026. godinu udruženju ribara Santa Ana, nakon čega su obišli ribarski brod. Međutim, tokom obilaska Leticija se okliznula i pala na palubu. Članovi pratnje odmah su joj pritekli u pomoć, ali je kraljica uspela samostalno da ustane.

Prema pisanju stranih medija, pre posete postojala je nedoumica da li će kraljevska porodica uopšte izaći na brod zbog nemirnog mora i visokih talasa koji su prethodnog dana zapljuskivali palubu.

Ovo nije jedina neprijatna situacija koju je Leticija doživela u poslednje vreme. Ranije ovog meseca, tokom diplomatskog prijema, jedan ambasador nije prihvatio rukovanje sa njom, kao ni sa princezama Leonor i Sofijom. Iako su pojedini korisnici društvenih mreža ovaj gest ocenili kao nepoštovanje, pretpostavlja se da je razlog bio povezan sa verskim i kulturnim običajima.

Španska kraljevska porodica imala je i veoma sadržajnu nedelju, tokom koje su svi članovi prisustvovali koncertu u okviru 34. dodele nagrada princeze od Asturije. To je bila prilika da se ponovo okupe sa Sofijom, koja studira u inostranstvu. Nakon prve godine u Lisabonu, školovanje je nastavila u Parizu, a studije bi trebalo da završi u Berlinu 2027. godine.

Njena starija sestra Leonor započela je studije na Univerzitetu „Karlos III“ u Madridu nakon završene trogodišnje vojne obuke.

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