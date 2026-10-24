Zvezda filma "The Mosquito Bowl" i sin holivudske legende napokon je progovorio o teretu slavnog prezimena.

Iako mu u početku nije bilo lako da prihvati očevu ostavštinu, danas s ponosom gradi vlastiti glumački put i slavi svoje prve velike uspehe na platnu.

Rej Nikolson danas privlači pažnju svojim talentom, no priznaje da početak karijere nije bio jednostavan. Ovaj 34-godišnji glumac dugo se borio s pritiskom zbog poređenja sa svojim ocem, legendarnim Džekom Nikolsonom.

Na svetskoj premijeri filma "The Mosquito Bowl na AFI Film Festivalu" u Holivudu, Rej je ekskluzivno za magazin People podelio svoja razmišljanja. Otkrio je kako je sam sebi na samim počecima stvarao najveći pritisak i sumnjao u vlastite sposobnosti.

​- Bilo je jako teško. Mislim da je za mene ključno održavati stvari vrlo jednostavnima. Kada sam tek krenuo na časove glume i radio najjednostavnije vežbe, upoređivao sam se s karijerom dugom pet decenija i tri osvojena Oskara - izjavio je mladi glumac.

Osmeh koji podseća na oca

Rej, čija je majka 63-godišnja glumica i manekenka Rebeka Brusard, nedavno je privukao veliku pažnju ulogom u hororu "Smile 2". Gledaoci su odmah primetili njegov zlokobni osmeh koji neverovatno podseća na Džekovu kultnu izvedbu u filmu "The Shining" iz 1980. godine.

Ta vizuelna sličnost nije promakla ni reditelju filma Parkeru Finu. On je istakao kako Džek Nikolson spada među njegove najdraže glumce svih vremena i bio je oduševljen kada je na audiciji video neverovatnu mimiku mladog Reja.

Rej je danas spreman da se našali na račun tih poređenja. Shvatio je da su vizuelne sličnosti neizbežne te ih je naučio prihvatiti kao sasvim normalan deo svog identiteta.

​- Lica nam zaista izgledaju slično, ipak smo u srodstvu - našalio se Rej govoreći o svom jezivom osmehu u spomenutom hororu.

Ponos na vlastiti proces i budućnost

Kako njegova karijera raste, Rej uči da bude ponosan na vlastiti napredak. Ističe da mu je sada važno ići korak po korak, disati punim plućima i osećati istinsko zadovoljstvo zbog posla koji obavlja pred kamerama.

​- Tek sam na početku, stvarno na samom početku. Jako sam ponosan na ono što sam ovde napravio i radujem se nastavku te ostavštine - dodao je komentarišući svoju ulogu Tonija Butkoviča u novoj sportskoj drami.

Iako njegov 89-godišnji otac još nije pogledao "The Mosquito Bowl", Rej kaže da mu je jedna tatina povratna informacija o ranijem radu posebno ostala urezana u sećanje. Kada mu je otac rekao da je snažan na ekranu i da kamera voli njegovu prisutnost, to mu je dalo veliki vetar u leđa.

​- Gledajte, volim svog tatu. On je moj najdraži glumac i nikada se neću sramiti što sam njegov sin - zaključio je Rej.

Novi film "The Mosquito Bowl", koji prati mlade zvezde fakultetskog sporta, otvara se u bioskopima krajem oktobra, a na platformu Netflix stiže krajem novembra.

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