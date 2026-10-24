Hilarija Boldvin pojavila se na svečanoj večeri na Beverli Hilsu u društvu svoje najstarije ćerke Karmen, koju ima sa suprugom, glumcem Alekom Boldvinom.

Trinaestogodišnjakinja je privukla pažnju na crvenom tepihu, a mnogi su komentarisali koliko je odrasla. Karmen je već viša od svoje majke, koja je visoka 162 centimetara, što se moglo videti dok su zajedno pozirale fotografima.

Majka i ćerka prisustvovale su svečanosti "2026 Dancers Against Cancer's Gala of the Stars", održanoj u hotelu The Beverly Hilton. Hilarija (42) tom je prilikom proglašena filantropkinjom godine.

Za svečano veče izabrala je dugu haljinu s cvetnim printom i dubokim dekolteom, dok je Karmen nosila dugu satensku haljinu boje šampanjca.

Karmenin izgled izazvao brojne komentare

Njihove zajedničke fotografije brzo su privukle pažnju na društvenim mrežama, a deo korisnika iznenadio se kada je saznao da Karmen ima samo 13 godina.

"Ona ne izgleda kao da ima 13 godina", "Preslatka je, ali izgleda kao da ima 27", "Nikada ne bih rekla da je još dete", "Molim vas, zaštitite decu, ovo više nije normalno", "Setite se kako smo mi izgledali u tim godinama", neki su od komentara na X-u.

Dok su jedni komentarisali koliko je Karmen odrasla, drugi su kritikovali način na koji je obučena za svečani događaj i raspravljali o tome šta je primereno njenom uzrastu.

Karmen je najstarije od sedmoro dece Hilarije i Aleka Boldvina. Par ima još šestoro dece - Rafaela (11), Leonarda (10), Romea (8), Eduarda (6), Luciju (5) i Ilariju (4). Alek iz prethodnog braka s glumicom Kim Besindžer ima i odraslu ćerku Ajrlend Boldvin.

Hilarija je i ranije branila ćerku od kritika

Ovo nije prvi put da je Karmenin izgled izazvao raspravu na društvenim mrežama. U januaru ove godine Hilarija se našla na meti kritika nakon što je objavila video u kojem njena tada 12-godišnja kći pleše sa sestrama. Deo pratilaca smatrao je da je Karmen previše našminkana i odevena neprimereno svom uzrastu.

Hilarija je tada javno stala u kćerinu odbranu, poručivši da se devojčice ne bi smelo posramljivati zbog odeće i izgleda. Naglasila je da svoju decu uči sigurnosti, kako na internetu tako i u svakodnevnom životu, ali da javno kritikovanje nije način da se one zaštite.

Karmen se odmalena zanima za modu, šminku i negu kože, a majka je u tome podržava. Njih dve su 2025. godine zajedno objavile knjigu "Glowing Up: Recipes to Rock Your Natural Beauty", posvećenu prirodnoj nezi kože i odnosu roditelja i dece tokom odrastanja.

U intervjuu za časopis "¡Hola!" Hilarija je objasnila da joj je važno da podržava kćerine interese, čak i kada joj je teško da prihvati koliko brzo odrasta. "Moja filozofija kao majke je da podržavam njene interese i učestvujem u aktivnostima koje voli. Mislim da nam to pruža više prilika da ih usmeravamo, učimo i razgovaramo s njima", rekla je.

Dodala je da s Karmen često razgovara o samopouzdanju i prihvatanju vlastitog izgleda te da želi da njena kći shvati kako lepota nije samo ono što se vidi spolja.

Porodica iza sebe ima težak period

Njihovo pojavljivanje na crvenom tepihu usledilo je nekoliko nedelja nakon izlaska dokumentarnog filma "The Trial of Alec Baldwin", koji prati glumca tokom sudskog postupka povezanog s tragedijom na snimanju filma "Rust".

U oktobru 2021. godine na setu u Novom Meksiku iz revolvera koji je Boldvin držao ispaljen je pravi metak. Poginula je snimateljka Halina Hačins, a reditelj Džoel Souza bio je ranjen.

Boldvin je tvrdio da nije povukao okidač te da mu je rečeno kako je oružje sigurno. Protiv njega je podignuta optužnica za ubistvo iz nehata, no sutkinja ju je 2024. odbacila zbog propusta tužilaštva u postupanju s dokazima.

Nakon što je čuo odluku, glumac se rasplakao i zagrlio suprugu Hilariju, koja mu je bila podrška tokom sudskog postupka. Oružarka filma Hana Gutijerez-Rid osuđena je na 18 meseci zatvora zbog ubistva iz nehata, a na slobodu je puštena pre isteka kazne.

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