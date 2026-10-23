Pevala ju je atraktivna plavuša Iva Vrcić, kojoj su mnogi predviđali veliku karijeru. A onda, baš kada je trebalo da postane još veća zvezda, odlučila je da nestane sa estrade.

Iva se 2005. godine proslavila svojim prvim albumom, na kojem je sarađivala sa poznatim tekstopiscem Draganom Brajovićem Brajom. Usledili su televizijski nastupi, gostovanja i koncerti, a već naredne godine pojavila se na Budvanskom festivalu sa pesmom „Lažu me oči tvoje“.

I tu se njena muzička priča završila.

Zbog jedne odluke ostavila je sve

Iva je kasnije u razgovoru za Pink.rs otkrila da joj je popularnost došla prebrzo. Volela je da peva, ali nikada nije uživala u kamerama, šminkernicama i stalnom pojavljivanju u javnosti.

„Otkrila sam da sam ipak samo devojčica koja voli da peva, ali nisam neko ko voli da bude u medijima“, ispričala je.

Sa nepunih 19 godina upoznala je budućeg supruga, Francuza koji je bio na odmoru u Srbiji. Ljubav je bila toliko jaka da se on ubrzo preselio zbog nje, a kada je Iva ostala trudna, donela je odluku koja je mnoge iznenadila.

Odustala je od pevačke karijere i sa porodicom započela novi život u Parizu.

Danas je majka petoro dece

Nekadašnja pevačica danas se preziva Delafoli i ima tri ćerke i dva sina. Ne bavi se profesionalno muzikom, a kaže da joj javni život nimalo ne nedostaje.

„Volim da izađem da šetam u duksu i helankama, bez šminke, sa punđom na glavi i da me niko ne poznaje“, priznala je.

Zanimljivo je da njena deca rado gledaju stare spotove i volela bi da im se mama ponovo vrati na scenu.

Iva, međutim, nema takve planove.

Muzika joj ponekad nedostaje, ali mir koji je pronašla sa porodicom ne bi menjala za popularnost. Dane provodi sa decom, putuje i uživa u životu daleko od kamera.

A pesma „Skloni je od moga stola“ i danas podseća na vreme kada je jedna mlada pevačica imala sve preduslove da postane velika zvezda, ali je izabrala nešto sasvim drugo.