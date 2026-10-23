Kako se približavaju hladniji dani, mnogi već razmišljaju o računima za grejanje, a posebno o onom neprijatnom osećaju kada ustanete iz toplog kreveta i bosom nogom stanete na leden pod. U Norveškoj, gde zime traju mnogo duže, ovom problemu pristupaju drugačije.

Dok mi često pokušavamo da zagrejemo prostoriju pojačavanjem radijatora, u skandinavskim zemljama velika pažnja posvećuje se tome da toplota uopšte ne odlazi iz kuće.

A jedan od najvažnijih detalja nalazi se upravo ispod naših nogu.

Tajna je ispod poda

U norveškoj gradnji velika pažnja posvećuje se termoizolaciji poda, naročito kada se kuća nalazi direktno na zemlji.

Ispod betonske ploče postavlja se odgovarajući izolacioni sloj koji smanjuje gubitak toplote prema hladnom tlu.

Zahvaljujući tome, podna površina može da bude prijatnija, a za održavanje željene temperature potrebno je manje energije.

Važno je razumeti da izolacija sama ne greje pod. Ona sprečava da toplota nepotrebno odlazi, pa sistem grejanja može efikasnije da radi.

Zašto su kod nas podovi često hladni?

U kućama sa slabom izolacijom poda, kao i u stanovima iznad neogrejanih podruma ili garaža, hladnoća se lako oseća pod nogama.

Tada ni pojačavanje radijatora ne rešava uvek problem. Vazduh može biti topao, a pod i dalje neprijatno hladan.

Zato se pri gradnji ili renoviranju isplati obratiti pažnju na izolaciju poda, a ne samo na prozore i fasadu.

Šta možete da uradite pre zime?

Ako ne planirate velike radove, pomoći će deblji tepih na hladnim površinama, kao i sprečavanje prodora hladnog vazduha ispod ulaznih i balkonskih vrata.

To neće zameniti kvalitetnu izolaciju, ali može povećati osećaj topline u prostoriji.

Norveški princip je jednostavan: nije poenta da grejanje stalno radi jače, već da se što manje toplote gubi. Upravo ta razlika može se osetiti i pod nogama i na računima tokom zime.