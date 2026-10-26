Bivši igrač američkog fudbala Tom Brejdi navodno je već mesecima u vezi sa južnoafričkom manekenkom Kendis Svonepol, jednom od najpoznatijih Viktorijinih anđela. Prema pisanju američkih medija, par provodi dosta vremena zajedno u Majamiju, gde oboje žive, ali svoju romansu navodno čuva daleko od očiju javnosti. Do sada nisu fotografisani zajedno niti su potvrdili vezu.

Kendis je prethodno bila u vezi sa Hermanom Nikolijem, sa kojim je provela 14 godina. Verili su se 2015, a raskinuli tri godine kasnije. Imaju dva sina, Anakina i Arijela. Manekenka inače retko govori o privatnom životu.

Brejdi je bio u braku sa brazilskom manekenkom Žizel Bundšen od 2009. do 2022. godine. Imaju sina Bendžamina i ćerku Vivijan, dok iz prethodne veze sa glumicom Bridžit Mojnahen ima sina Džona.

Nakon razvoda, Brejdi je povezivan sa nekoliko poznatih žena, među kojima su manekenka Irina Šajk, rijaliti zvezda Kim Kardašijan i influenserka Aliks Erl. Ipak, retko komentariše svoj ljubavni život i nije poznato kada je započeo romansu sa Kendis Svonepol. Nijedno od njih zasad nije potvrdilo navode o vezi.

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