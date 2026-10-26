Na izgled kože utiču i svakodnevne navike koje često zanemarujemo, a koje vremenom mogu da ubrzaju pojavu znakova starenja.

1. Preskakanje zaštitnog faktora

UV zračenje jedan je od glavnih uzroka prevremenog starenja kože. Izlaganje suncu bez odgovarajuće zaštite može doprineti pojavi bora, pigmentnih fleka i gubitku elastičnosti. Zato je važno koristiti kremu sa zaštitnim faktorom SPF 30 ili višim, čak i kada je oblačno.

2. Nedovoljno sna

Tokom sna koža prolazi kroz procese obnove. Hroničan nedostatak sna može doprineti umornom izgledu, podočnjacima i slabijoj funkciji zaštitne barijere kože. Odraslima se uglavnom preporučuje sedam do devet sati sna.

3. Pušenje

Pušenje smanjuje dotok kiseonika i hranljivih materija do kože i podstiče procese koji oštećuju kolagen i elastin. Zbog toga koža može ranije da izgubi čvrstinu, a bore, naročito oko usana i očiju, mogu postati izraženije.

4. Preterivanje sa agresivnim preparatima

Prečesto korišćenje pilinga, jakih kiselina i proizvoda koji isušuju kožu može oštetiti njenu zaštitnu barijeru. Posledice su crvenilo, zatezanje i pojačana osetljivost. Umesto preterivanja, bolji izbor je jednostavna rutina prilagođena tipu kože.

5. Zanemarivanje hidratacije

Suva koža može učiniti sitne linije vidljivijim. Hidratantne kreme pomažu u očuvanju vlage i elastičnijem izgledu kože, dok dovoljan unos vode doprinosi normalnoj hidrataciji organizma.

Dobra vest je da male promene mogu napraviti razliku. Redovna zaštita od sunca, kvalitetan san, izbegavanje pušenja i nežna nega pomažu u očuvanju zdravog izgleda kože. Nije potrebno imati desetine skupih preparata, već biti dosledan u osnovnim navikama.





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