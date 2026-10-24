Da li je Drejk propustio priliku da se pojavi na remiksu pesme „Spend Dat“?

Jang Majami je u petak, 23. oktobra otkrila da je kontaktirala repera pesme „Shabang“ u nadi da će joj se pridružiti na remiksu njenog hit singla, ali navodno nikada nije dobila odgovor.

„Drejk mi je ostavio 'seen', ne znam. Bila sam u fazonu: ’Drejk, šta sam uradila?’ Volim Drejka. Je**no volim Drejka“, rekla je Jang Majami (rođena kao Kareša Braunli) tokom gostovanja na radiju „Hot 97“.

Ova reperka (32) je nastavila: „Samo mi reci ’ne’. U redu sam sa odgovorom ’ne’, ali da me ostaviš na čekanju?“

Oprostila mu je

Uprkos tome što nije dobila odgovor, Jang Majami je pojasnila da i dalje gaji ljubav i poštovanje prema reperu (40) i da to nije shvatila „lično“.

„Jednostavno poštujem Drejka. Drejk je Drejk, i tačka“, rekla je bivša članica grupe „City Girls“. „Oduvek sam bila Drejkov fan, uvek sam mu odavala priznanje, lično volim Drejka i nikada se nisam priklanjala talasu mržnje prema njemu. Lično ga volim, ali razumem. Kada prolaziš kroz neke stvari u industriji, to snje te natera da gledas na svakoga drugačije.“

Pesma

Jang Majami je prvobitno objavila pesmu „Spend Dat“ u aprilu, dok je remiks na kojem gostuju Kodak Blek i Lil Bebi izašao u avgustu.

Ona je prvi put sarađivala sa Drejkom dok je još bila deo hip-hop dua „City Girls“ sa Džej-Ti. Zajedno su gostovale na njegovoj pesmi „In My Feelings“ iz 2018. godine.

Projekat

Jang Majami je u junu gostovala u podkastu Kema Njutna „Funky Friday“ i otkrila da je takođe pokušala da uključi Drejka na pesmu „Take Me to Chanel“, koja je objavljena 23. oktobra pod nazivom „TMTC“ sa gostovanjima Kvoava i Dži Herba.

„Sećam se da sam mu poslala poruku na Instagramu, ali to je bilo u vreme kada je prolazio kroz sva ta svoja s**nja. A kada ljudi prolaze kroz svoje probleme, razumem to. Shvatam. To je u fazonu: ’Moram sada da se fokusiram na sebe, jer ovi ljudi pokušavaju da me unište.’ Mogu to da razumem, tako da nisam to shvatila lično“, rekla je ona tada.

„Bila sam u fazonu: ’Drejk, mislim da bi zvučao sjajno na ‘Take Me to Chanel’.’ On je samo lajkovao poruku. Samo je lajkovao“, prisetila se. „Rekla sam mu: ’Daj bre, nemoj to da radiš, Drejk. Nemoj to sada da radiš. Jer kada si ti mene pozvao, ja sam bila tu.’ Ali ne, poštujem Drejka. Razumem.“

Jang Majami je objavila novi album pod nazivom „Watch Dis!“ u petak, 23. oktobra, prenosi People.

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