Ako ste gost u nečijem domu, bilo da je reč o intimnoj večeri ili većem događaju, može biti teško proceniti kada je „u redu“ otići. Neko mora biti prvi, ali da li je nepristojno ako baš vi probijete led?

To ume da bude nezgodno jer ne želite da prekidate tuđe razgovore ili naglo okončate slavlje, već da se povučete dostojanstveno (po mogućstvu bez privlačenja pažnje).

„Sve je u tome kako to uradite“, kaže stručnjak za bonton Sara Džejn Ho za sajt Martha Stewart. „Idealno je da ne skrećete veliku pažnju na sebe dok odlazite.“

Evo nekoliko ključnih saveta kako da budete prvi gost koji odlazi, a da pritom nikoga ne uvredite.

Neka vaš odlazak bude neprimetan

„Ne želite da budete poput Čarobnog frulaša — da objavite da odlazite, pa da cela grupa pođe za vama“, kaže Ho. „To nije dobro ni za atmosferu na okupljanju, ni za domaćina.“

Ona dodaje da je najbolji pristup da nasamo i tiho porazgovarate sa domaćinom i objasnite mu zašto morate da se povučete — bilo da ustajete rano narednog jutra, morate da stignete kući zbog telefonskog poziva, smenite dadilju ili imate neku drugu obavezu.

Najbolji pristup zaista zavisi od veličine i stila događaja, kaže Ho. Na manjoj večeri svakako ćete želeti da se javite domaćinu. Međutim, na većem okupljanju obično je lakše — a ponekad i obzirnije — otići brzo i tiho.

„Ako znate da je domaćin zauzet na sto strana ili da mnogi ljudi pokušavaju da privuku njegovu pažnju, jednostavno je bolje da neprimetno odete“, kaže Ho.

Obavestite domaćina ako morate da odete ranije

„Biti prvi gost koji odlazi može delovati neprijatno“, kaže Amber Mejfild Hjuet, stručnjak za bonton i organizaciju događaja. „Ako unapred znate da ćete morati da odete ranije, obavestite domaćina pre dolaska ili čim stignete.“

Ona predlaže da domaćinu okvirno kažete kada morati da krenete, uz izražavanje zahvalnosti i radosti što ste tu.

„Mislim da je bolje odmotati taj zavoj unapred, kako biste mogli da uživate u događaju bez brige da ćete razočarati domaćina.“

Iako ovo možda nije neophodno na velikom događaju, posebno je važno za manja okupljanja, gde domaćin možda mora da prilagodi planove. „Rani odlazak (ili kasniji dolazak) zaista ne predstavlja smetnju kada to blagovremeno saopštite i omogućite domaćinu da se organizuje“, dodaje Hjuetova.

Koliko rano je previše rano?

„Za intimna okupljanja do 20 ljudi, ili bilo koju vrstu događaja gde sedite za obrokom, idealno je da ne odlazite pre nego što se jelo završi“, kaže Ho. „Sačekajte barem dok većina ljudi ne završi sa desertom.“

Za veće događaje pravila su nešto drugačija. „Ako je u pitanju veliki događaj gde ljudi stalno ulaze i izlaze, pa se vaše odsustvo ne bi ni primetilo, rani odlazak se ne smatra nepristojnim“, dodaje ona.

Fokusirajte se na to da budete sjajan gost

„Manje se opterećujte pravdanjem zbog svog rasporeda, a više se fokusirajte na to da budete sjajan gost“, kaže Hjuetova. Ona preporučuje da uvek dolazite na vreme, kako iz poštovanja prema domaćinu, tako i da biste maksimalno iskoristili svoje vreme bez dodatnog stresa. „Donesite domaćinu lep poklon i potrudite se da se pozdravite i podružite sa ostalim gostima dok ste tamo“, dodaje ona.

Ho se slaže da je donošenje poklona za domaćicu uvek lep gest, bez obzira na to da li odlazite ranije ili ne. Ona takođe naglašava važnost tačnog dolaska — samo pazite da ne dođete previše rano. Dolazak pre zakazanog vremena može zateći domaćina nepripremljenog i pod stresom.

Pošaljite ljubaznu poruku nakon događaja

Ho takođe preporučuje da sutradan pošaljete domaćinu ljubaznu poruku ili pisamce. Zahvalite mu se na organizaciji i, ako smatrate da je prikladno, izvinite se što ste morali ranije da odete. Ali i tu je umerenost ključna. „Ne pravite od toga veliku dramu“, kaže Ho. „Ponekad, što veću pompu napravite oko toga, situacija postaje neprijatnija.“

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