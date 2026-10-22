Legendarna britanska glumica Džudi Denč otkrila je da više ne može da glumi jer joj je vid toliko oslabio da ne može da nastupa u pozorištu ni da snima filmove.

Ova 91-godišnja oskarovka boluje od starosne makularne degeneracije (AMD), bolesti koja joj je dijagnostikovana još 2012. godine i zbog koje postupno gubi vid. Danas više ne može ni da čita.

U nedavnom intervjuu za emisiju "Today" na BBC Radiju 4 voditeljki Emi Barnet priznala je da je njenoj glumačkoj karijeri došao kraj.

"Ne mogu više da nastupam na pozornici, ne mogu da glumim u predstavama. Ne mogu više da snimam filmove. Ne mogu više da čitam", rekla je.

"Jednostavno se morate prilagoditi svemu tome, prihvatiti situaciju, nastaviti dalje i ne razmišljati previše o tome", dodala je.

Pronašla je nove načine kreativnog izražavanja

U razgovoru joj se pridružio i bliski prijatelj Brendan O'Hea, s kojim je napisala novu knjigu. Ispričao je kako Denč, uprkos gubitku vida, nastoji da ostane aktivna i pronađe nove stvari koje je raduju. Iako više ne može da slika akvarelima, u čemu je nekada uživala, pronašla je novu kreativnu zanimaciju.

"Sada se zabavlja tako što izaziva druge da od papira naprave ovcu ili jednoroga, a onda se takmiče", objasnio je. "Pronašla je drugi način da se izrazi. Ne dopušta da je bolest obeshrabri. Znam da joj je teško, ali ne predaje se", dodao je.

"Više ne vidim plavu boju"

O'Hea se prisetio i posebno tužnog trenutka pre dve godine. Kada je glumicu pitao hoće li otići da pogleda zumbule, odgovorila mu je: "Više ne vidim plavu boju." Voditeljka ju je potom upitala može li zaista uopšte da vidi plavu boju, što je Denč potvrdila.

"Rekli su mi da su zumbuli ovog leta bili prekrasni, a ja nisam videla nijedan", rekla je. Objasnila je da se danas uveliko oslanja na sećanje i na obrise koje još uvek uspeva da razazna.

"Znam kako izgleda moje drveće, pa se delom oslanjam na sećanje, a delom na ono što se nadam da još uvek mogu barem nazreti", objasnila je.

"Starenje je grozno"

Glumica je otkrila i da sadi drveće u spomen na ljude koje je izgubila. Na taj način želi da sačuva uspomenu na njih. Priznala je i da je zbog slabog vida ponekad u neprijatnim situacijama jer više ne može da prepozna lica ljudi. Tako zna da joj se dogodi da priđe potpunom neznancu i gotovo ga zagrli pre nego što shvati da je pogrešila.

Pred kraj razgovora voditeljka Ema Barnet upitala ju je postoji li išta dobro u starenju.

"Starenje? Grozno je. Nemam šta drugo da kažem. Baš ništa. Nemojte previše razmišljati o tome", odgovorila je Džudi Denč.

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