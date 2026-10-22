Sirće je kuhinjski sastojak koji može da učini mnogo više od poboljšanja ukusa prelivima za salatu i marinadama.

Takođe može uništiti korov za samo nekoliko dana, zbog čega je čest izbor baštovana. Ovo posebno važi za biljke sa plitkim korenom, poput onih koje rastu između betona ili asfalta. Korov koji raste u pukotinama na trotoaru i prilazu može se uništiti prskanjem sirćeta.

Stručnjaci za baštovanstvo objašnjavaju kako to tačno funkcioniše.

Kako funkcioniše

Sirće je kiselo i tokom vremena može razgraditi biljke, uzrokujući njihovo uvenuće.

„Kada se poprska po biljkama, kutikula, odnosno spoljašnji sloj koji štiti biljku, se topi“, kaže Sara Gotlib, osnivačica i generalna direktorka kompanije „Liminal Gardens“ za sajt Martha Stewart. Kada prođe ovaj zaštitni sloj, sirće uzrokuje razgradnju membrana biljnih ćelija, što dovodi do uvenuća biljke i uništavanja njenog nadzemnog dela.

Važno je napomenuti da je sirće neselektivno, što znači da će biti štetno za sve biljke, a ne samo za one nepoželjne.

Koliko vremena je potrebno

Sunčeva toplota i UV zraci ubrzavaju sposobnost sirćeta da razgradi biljke. U zavisnosti od koncentracije kiseline u sirćetu i izloženosti suncu, ova metoda uklanjanja korova obično traje nekoliko dana, kaže Gotlibova. „Ova površinska primena dobro će funkcionisati za uništavanje jednogodišnjeg korova, posebno ako se korov uhvati rano u razvoju“, dodaje ona.

Međutim, prskanje korova sirćetom neće uništiti njegov koren, zbog čega je najbolje za jednogodišnje biljke sa plitkim korenom. „Ako imate veći korov, posebno višegodišnji, on bi se mogao vratiti ili zahtevati agresivniji pristup“, kaže Tom Monson, vlasnik kompanije „Monson Lawn & Landscaping“. „Koren ne umire, a korov je iznenađujuće otporan — zato i jeste takva noćna mora.“

Kako koristiti sirće za uništavanje korova

Uvek proverite vremensku prognozu pre nanošenja. Kiša ili vetar mogu preneti sirće na druge poželjne biljke, pa sačekajte topao, sunčan dan sa malo vetra.

„Sirće deluje na nežne zelene biljke svih vrsta, bilo da je reč o korovu ili poželjnim biljkama, pa budite oprezni kada je potrebno prskanje“, kaže Gotlibova.

Apsolutno odaberite vrstu sirćeta koju želite da koristite. Za obična domaćinska sirćeta, poput jabukovog ili destilovanog belog sirćeta, sipajte sirće u flašicu sa raspršivačem i obilno poprskajte korov, kaže Gotlibova. Nemojte razblaživati sirće vodom. Domaćinska sirćeta imaju 5 procenata sirćetne kiseline, pa će dodavanje vode samo smanjiti kiselost i verovatnoću da će uništiti korov. Prskajte korov svakodnevno dok ne vidite da delovi izdanka, lista, stabljike ili cveta počinju da braone ili venu. Kada nadzemni deo uvene, iščupajte korov iz zemlje, pazeći da izvučete i koren.

Ako primetite da sirće klizi sa korova umesto da se zadržava na lišću, dodajte malu količinu glicerina ili deterdženta za posuđe.

„Na svake 2 šolje sirćeta dodajte 2 kašičice glicerina“, kaže Gotlibova.

Preskočite so. Neki recepti za domaće sredstvo protiv korova sa sirćetom uključuju i so kako bi mešavina više isušivala. Iako je efikasna, so dugoročno može oštetiti zdravlje zemljišta, smanjujući njegovu sposobnost da podržava biljni život u budućnosti.

Nedostaci

Prskanje korova sirćetom ne može uništiti koren korova. Iako će biljne ćelije upiti površinski sprej, sirće neće dospeti do korena, pa će se otpornije biljke sa dubokim korenom, koje je teško uništiti, verovatno ponovo pojaviti nakon prskanja.

Prskanje sirćetom takođe nema preciznost. „Ako imate biljke koje želite da sačuvate, a okružene su korovom, selektivni, ručni pristup — poput ručnog čupanja korova — mogao bi vam bolje poslužiti“, kaže Monson. „U suprotnom, mogli biste nehotice poprskati svoje dobre biljke.“

Drugi prirodni načini za kontrolu korova na prilazu

Još jedan prirodan način da uništite korov jeste da ga ugušite pomoću spljoštenog kartona. Korovu su potrebni svetlost i vazduh da bi preživeo, pa njegovo stanište možete učiniti nepogodnim blokiranjem ovih faktora, kaže Gotlibova.

„Kartonu ili drugoj vrsti prekrivke u trake može biti potrebno jedan do dva meseca da uništi korov“, kaže ona. Samo se uverite da koristite neobojeni ili sirovi karton — obične kutije za dostavu nisu obojene, što ih čini odličnom opcijom.

Ili se odlučite za ručno čupanje korova. Iako zahteva mnogo više truda, omogućava vam da izvučete i koren, pa je to najefikasnija metoda, kaže Monson. Čupajte korov kada je zemljište vlažno, na primer nakon kiše, i pre nego što procveta kako biste sprečili širenje korova na druga područja u vašem dvorištu ili na trotoaru.

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