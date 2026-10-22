Nekada rezervisan za hladne dane, šal je danas jedan od najpoželjnijih modnih dodataka.

Od svilenih modela do kaputa sa integrisanim šalom, ovaj detalj unosi dozu elegancije u svaku kombinaciju.

Ove jeseni šal dobija sasvim novu dimenziju. Više nije samo praktičan saveznik u borbi protiv hladnoće, već efektan modni detalj koji može da transformiše čitav autfit.

Tanki modeli, upečatljivi dezeni i luksuzni materijali sve više osvajaju stajlinge ljubiteljki mode.

Šal marama kao idealan dodatak za prelazni period

Šal marama savršeno spaja praktičnost i eleganciju, zbog čega se lako uklapa u različite modne kombinacije. Može se nositi prebačena preko ramena, vezana u obliku trougla ili ležerno obmotana oko vrata.

Posebno efektno izgleda uz jednostavan kaput, sako ili džemper, a dovoljno je da upravo ovaj detalj unese novu dimenziju i učini i najjednostavniji autfit zanimljivijim.