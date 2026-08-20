Slavna pevačica pojavila se u opuštenom, ali veoma upečatljivom izdanju koje je odmah privuklo pažnju.

Za izlazak je odabrala plišani komplet trenerke, koji je kombinovala sa torbom upečatljivog zmijskog dezena i belim sandalama. Na prvi pogled kombinacija deluje kao nešto u čemu biste bez razmišljanja otišli do prodavnice ili pekare, ali Rijana je i sasvim svakodnevne komade uspela da pretvori u modni statement.

Trenerka, ali ne bilo kakva

Plišani kompleti ponovo dobijaju svoje mesto u modnom svetu, posebno kada se nose na način koji spaja udobnost i glamur. Rijanin izbor upravo je takav - trenerka je dovoljno opuštena za svakodnevne obaveze, ali materijal i kroj daju joj luksuzniji izgled.

Umesto klasičnih patika, pevačica je odabrala bele sandale, čime je kombinaciji dodala potpuno drugačiji karakter. Upravo taj kontrast između sportske garderobe i ženstvene obuće čini izdanje zanimljivim.

Torba je ukrala pažnju

Poseban detalj bila je torba sa zmijskim dezenom, koja je unela dozu egzotike u naizgled jednostavnu kombinaciju. Animal print već godinama ne izlazi iz mode, a ovakvi detalji odličan su način da i najobičnija trenerka izgleda promišljeno.

Rijana je još jednom pokazala da modna pravila nisu tu da bi se slepo pratila. Kada se dobro uklope materijali, boje i aksesoari, čak i kombinacija koju biste zamislili za odlazak po hleb može postati prava inspiracija.

Ipak, ostaje pitanje - da li biste vi ovako obučeni otišli samo do prodavnice ili biste ipak sačuvali ovu kombinaciju za kafu u gradu?