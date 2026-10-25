Ne gubite vreme na pogrešnog muškarca: Test od 2 sekunde otkriva da li je spreman za brak

U ozbiljnoj ste vezi, ali niste sigurni da li je vaš muškarac spreman za brak? Stručnjak za veze Jana Hoking otkrila je da u tom slučaju koristi test koji traje samo dve sekunde. Na taj način brzo shvati da li je muškarac vredan njenog truda i vremena.

Pomoću testa, ona brzo reši svoju nedoumicu i odluči hoće li svog muškarca otkačiti ili će nastaviti da se viđa s njim i gradi zajedničku budućnost.

"Dobro pogledam muškarca i zamislim sebe kako stojim u venčanici spremna da odem pred oltar", otkrila je Jana. "Tada sebi postavim pitanje: Kad vidim tog muškarca, šta osećam? Jesam li uzbuđena i ne mogu da verujem koliko sam srećna što će on biti moj suprug? Ili pomislim: pa on je dobar čovek, imaću s njim lep život", istakla je.

Jana je objasnila da ako odaberete prvo, taj muškarac je dobar izbor za vas i treba da ostanete s njim. Međutim, ako više naginjete ovom drugom odgovoru, onda je najbolje reći mu "zbogom".

"Druga opcija ne nudi iskrenu i strastvenu ljubav, ona nudi sigurnu ljubav", objasnila je stručnjak za veze.

Tamo gde nema iskrene ljubavi i poštovanja, nema ni trajnog partnerskog odnosa, a ni sreće.

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