Ovan

Ovo je savršen dan za razgovor sa partnerom koji ste odlagali neko vreme. Budite otvoreni i iskreni jer na taj način možete dobiti mnogo više kada je u pitanju partner.

Bik

Sunce aktivira vašu potrebu da budete uvek u pravu i zbog toga ste jako nervozni tokom celog dana. Moguće problemi sa novcem zbog mlađeg člana porodice.

Rak

Mesec aktivira vaše polje poslovnih razgovora i to dobro utiče na vas. Do kraja dana vodite računa o mogućim problemima sa grlom i mogućom prehladom.

Lav

Ovo je savršen period da se okrenete sebi i da povedite računa o mogućim zaradama. Osoba u znaku Jarca vam je velika poslovna podrška do kraja dana.

Devica

U narednih nekoliko dana bićete veoma napeti zbog situacije u kući. Najvažnije da vodite računa o onome što izgovarate i o načinu na koji izgovarate.

Vaga

Pokušajte da budete maksimalno strpljivi kada su u pitanju odnosi sa partnerom. Poslovna situacija najviše zavisi od vas. Osoba u znaku Jarca vam je velika poslovna prepreka.

Škorpija

Komunikacija vam je na zavidnom nivou i postižete jako dobre poslovne rezultate. Partner nije najbolje raspoložen i to negativno utiče na vaš odnos.

Strelac

Jupiter aktivira vaše polje ljubavnih odnosa i ako vam nije do toga. Moguće je da će vas kontaktirati osoba iz prošlosti i da će vas to maksimalno opteretiti.

Jarac

Pozicija Meseca govori o vašim problemima sa zdravljem posebno kada je u pitanju odnos sa najbližim članovima porodice. Nemojte dozvoliti da vas stres uništava emotivno.

Vodolija

Početkom ovog dana imaćete mnogo negativnih uticaja od ljudi sa kojima sarađujete. Na vama je da razmislite da li je u redu da svima dozvoljavate da utiču na vas.

Ribe

Do kraja dana strpite se i budite mudri ga da su u pitanju odnosi sa partnerom. Njegova ljubomora je prolaznog tipa i to ne treba da narušava vaš odnos.

Video: