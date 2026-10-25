Jupiter se nalazi u vašem znaku od početka leta, zbog čega već imate osećaj da možete da osvojite svet. Zatim se u julu Jupiteru u Lavu pridružio Južni mesečev čvor, a u septembru i Mars. Jasno je da osoba koja ste bili na početku godine neće biti ista kao ona koja ćete postati do njenog kraja.

Kako stručnjaci ističu, ovo je veoma redak astrološki raspored. Pomaže vam da odbacite zastarele razloge zbog kojih želite da budete primećeni i u centru pažnje, a koji vam više ne služe. Ako ste do sada pokušavali da hranite sopstveni ego ili tražite odobravanje drugih, takve stvari odjednom mogu postati mnogo manje važne, piše Your Tango . Sada se pažnja usmerava na ono što zaista želite i na pitanje da li tome težite iz pravih razloga.

Vodolija

Jupiter u Lavu već vam je doneo sreću, ali Mars u ovom vatrenom znaku otkriva mnogo više. Mars vam pokazuje ko vam je zaista neprijatelj, a ko prijatelj. To vas navodi da preispitate način na koji želite da se predstavite svetu. Pored toga, Pluton se nalazi u vašem znaku od 2024. godine i tu će ostati sve do 2043. To znači da ste na dugom putovanju transformacije sopstvenog identiteta.

Obratite pažnju na ono što vam drugi govore jer biste iz njihovih reči mogli da izvučete mnogo mudrosti. Mentor ili učitelj mogao bi da bude ključan za to da kraj 2026. godine dočekate u mnogo boljoj situaciji. Ta osoba mogla bi čak i potpuno da promeni vaš pogled na svet, zato je važno da ostanete otvoreni za nova saznanja i drugačije perspektive.

Škorpija

Lav vlada vašom desetom kućom. Ona predstavlja vašu karijeru, vidljivost, javni identitet i način na koji vas drugi doživljavaju. Uz Mars u ovoj kući, vreme je da se pripremite za promene. Planeta akcije donosi vam energiju i motivaciju potrebnu za ozbiljan napredak u karijeri. Ako se nadate priznanju ili unapređenju, sada je pravi trenutak da napravite konkretan korak.

Ipak, situacija nije sasvim jednostavna. Južni mesečev čvor i Jupiter takođe se nalaze u Lavu, zbog čega ćete možda preispitivati šta uspeh zaista znači za vas. Moguće je da ćete se odreći zastarelog cilja koji više nije u skladu sa vašim željama i vrednostima. Ovo je važan tranzit jer vas nakon njega čeka život u kojem više nećete morati ništa da dokazujete. Pred vama je nešto što vam je namenjeno, za šta ste spremni i što će vam doneti osećaj unutrašnjeg mira.

Bik

Ovo je period kada ćete početi da stvarate dom o kakvom ste oduvek sanjali. Bilo da planirate kupovinu nekretnine ili proširenje porodice, porodični život mogao bi da se promeni nabolje. Istovremeno, Mars u vašoj četvrtoj kući može vas navesti da više razmišljate o svojim korenima i mestu iz kojeg potičete. Ovo je prilika da zacelite odnos sa prošlošću ili pojedinim članovima porodice. Ne plašite se da postavite granice i napravite neophodne promene.