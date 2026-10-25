Možda volite da danima nosite svoje omiljene čarape, ali to često nije najpametnija ideja.

Stručnjaci su u nastavku objasnili koliko često treba menjati čarape kako bismo ispoštovali higijenske smernice.

Koliko dugo možete bezbedno nositi svoje čarape?

Kratak odgovor? Ne baš dugo — najbolje je samo jednom.

„Sa stanovišta higijene i nege tkanine, pranje nakon svake upotrebe je najbolja praksa“, kaže Kim Romen, stručnjak za negu tkanina u kompaniji „Procter & Gamble“ za Real Simple. „Redovno pranje pomaže u uklanjanju nevidljive prljavštine koja vremenom doprinosi stvaranju neprijatnih mirisa.“

Zapravo, CDC (Centar za kontrolu i prevenciju bolesti) zapravo preporučuje menjanje čarapa najmanje jednom dnevno — ako ne i češće.

Zašto je potpuno odvratno nositi čarape više od jednog puta

Možda ćete doći u iskušenje da kažete: „Ma, u redu je“ — ali morate razmisliti o tome koliko vaše čarape trpe — i čemu su sve izložene (čak i ako uglavnom odmarate na kauču).

„Čak i kada čarape ne izgledaju prljavo, one tokom dana upijaju znoj, ulja sa kože i otpadale ćelije kože“, kaže Romenova. „Topla, zatvorena sredina unutar obuće takođe stvara uslove u kojima se može nakupiti prljavština koja izaziva neprijatne mirise.“

Vaša stopala su jedan od najznojnijih delova vašeg tela, sa više znojnih žlezda nego bilo gde drugde osim na dlanovima (imate oko 700 znojnih žlezda po svakom kvadratnom centimetru kože na tabanima). A bakterije koje su uvek prisutne na vašoj koži hrane se vašim znojem, stvarajući taj prepoznatljivi neprijatni miris.

Vaše čarape rade odličan posao održavajući vaša stopala lepim i toplim, a ako tome dodate i vlagu od znoja, stvarate idealno tlo za razvoj infekcija i drugih problema sa stopalima. „Prljave čarape zadržavaju znoj, bakterije, gljivice, prljavštinu i mrtve ćelije kože uz kožu vaših stopala — izazivajući trenje, iritaciju i vlažnost što može dovesti do kontaktnog dermatitisa, osipa, rana, infekcija i pogoršanja ekcema“, kaže Melani Karver, glavni rukovodilac u Američkoj fondaciji za astmu i alergije.

Ako predstavljaju problem vlažnost i znoj, izbor čarapa napravljenih od materijala koji odvodi vlagu, poput merino vune, može pomoći da vaša stopala ostanu suva, kaže Karverova.

Naravno, vaše čarape su takođe izložene spoljašnjoj sredini, što znači da mogu pokupiti zagađivače iz unutrašnjosti vaše obuće ili sa zemlje dok hodate — dajući mikrobima još više goriva da napreduju. (A ako vam se prevrće u stomaku samo dok razmišljate o tome, niste jedini.)

Kada zameniti čarape

Očigledno, ovde postoje neka odstupanja od pravila o jednokratnom nošenju čarapa. Ako nosite čarape pola sata dok su vam noge podignute na kauču, verovatno ih možete ponovo obuti. Ali čarape koje ste nosili tokom dugog, znojavog trčanja? Ubacite te lepotice pravo u korpu za veš.

Romenova ukazuje na nekoliko ključnih stvari koje treba uzeti u obzir kada odlučujete da li vaše čarape treba oprati odmah — ili zaista ubrzo. Ako se bilo šta od sledećeg odnosi na vas, ubacite ih u pranje što pre:

Znojili ste se u njima

Vežbali ste u njima

Toplo je i vlažno vreme

Nosili ste ih nekoliko sati

Nosili ste ih napolju ili na prljavoj površini

Nosili ste ih sa radnim čizmama ili drugom obucom koja slabije diše

Skloni ste razvijanju neprijatnog mirisa stopala

Ako ste skloni alergijama, trebalo bi da promenite odeću (uključujući čarape) koja je izložena potencijalnim okidačima, kaže Karverova. Na primer, promenite čarape ako ste bili napolju, a alergični ste na polen. „Uobičajeni alergeni poput polena, grinja, peruti kućnih ljubimaca i buđi lako se mogu zarobiti u čarapama i obući.“

Kako održavati čarape (i stopala) čistim

Ponovno nošenje prljavih čarapa ne samo da može izazvati probleme za vaša stopala, već može učiniti da vaše čarape i obuća smrde na način koji deterdžent i čišćenje ne mogu da uklone.

„Kada se čarape nose više puta bez pranja, znoj, telesna ulja, ćelije kože i prljavština iz životne sredine nastavljaju da se nakupljaju u vlaknima“, kaže Romenova. „Ovo nakupljanje može dovesti do upornih neprijatnih mirisa i može preneti prljavštinu koja izaziva mirise na obuću. Što duže prljavština ostane utisnuta u tkaninu, to će možda biti potrebno više truda oko pranja da bi se potpuno uklonila.“

Ako ste ostavili čarape malo predugo na nogama, evo kako Romenova predlaže da ih očistite brže i temeljnije:

Izvratite čarape naopako pre pranja. Ovo pomaže da se izlože područja koja sakupljaju najviše znoja i prljavštine sa kože.

Izbegavajte pretrpavanje mašine za veš kako bi voda i deterdžent mogli efikasno da cirkulišu.

Koristite visokokvalitetni deterdžent formulisan za uklanjanje telesnih nečistoća i neprijatnih mirisa.

Pratite uputstva o doziranju i etikete za održavanje odeće.

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