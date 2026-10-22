Meg Edmonds iz Velike Britanije izgubila je novorođenu ćerku Magnoliju nakon infekcije herpes simpleks virusom. Beba je rođena zdrava, a majka danas želi da upozori druge roditelje na opasnost koju mnogi ne prepoznaju. Herpes na usnama uglavnom se smatra uobičajenom i neprijatnom infekcijom kod odraslih. Međutim, kod novorođenčadi, čiji imuni sistem još nije dovoljno razvijen, ovaj virus može da izazove teško oboljenje opasno po život.

Meg Edmonds (22) iz Ridlija u engleskom Stafordširu svoju ćerku Magnoliju izgubila je u februaru, kada je beba imala svega deset dana. Sumnja se da je virus možda prenela majka, koja je u vreme porođaja imala promenu na usni, ali nije znala da bi mogla da bude povezana sa herpesom.

„Osećaj krivice je nepodnošljiv, užasan. Ipak, pokušavam da podsetim sebe da nisam znala i da sam uradila sve što sam mogla sa znanjem koje sam tada imala“, ispričala je Meg za BBC.

Svoju priču odlučila je da podeli u okviru kampanje organizacije The Lullaby Trust, koja podiže svest o sprečavanju infekcija kod beba.

Ranica na usni delovala je bezazleno

Magnolia je rođena zdrava, nakon porođaja koji je Meg opisala kao lepo iskustvo bez komplikacija. Na svet je došla gotovo dve nedelje nakon očekivanog termina, baš kao i njena starija sestra. Tek naknadno, gledajući fotografije iz perioda oko porođaja, Meg je primetila da je na usni imala ranicu.

„Nikada ranije nisam imala herpes na usnama. Pitala sam zdravstvene radnike da li misle da bi to mogao da bude herpes, ali su me uverili da nije ništa zbog čega treba da brinem. Pomislili su da možda treba da pijem više tečnosti ili da je promena posledica hormona nakon porođaja, pa nisam tome pridavala značaj“, ispričala je.

Magnolijino stanje kasnije se pogoršalo, a beba je preminula od posledica infekcije herpes simpleks virusom (HSV).

Meg je navela da je redovno prala ruke i da je povremeno ljubila ćerku. Takođe je izbegavala posete članova porodice koji su bili bolesni, jer je znala da infekcije mogu biti opasne za novorođenče. Ipak, nije znala da i herpes na usnama može da predstavlja ozbiljan rizik.

„Znala sam za herpes, ali sam ga povezivala samo sa polno prenosivim infekcijama. Nisam znala da herpes na usnama izaziva isti virus i da on može da bude toliko opasan za novorođenu bebu“, rekla je.

Zašto herpes može da bude opasan za novorođenče?

Herpes simpleks virus može da se prenese na bebu tokom trudnoće ili porođaja, ali i nakon rođenja, bliskim kontaktom sa osobom koja ima infekciju. Jedan od mogućih puteva prenosa jeste poljubac osobe koja ima herpes na usnama. Kod novorođenčadi infekcija može da zahvati kožu, oči i usta, ali i unutrašnje organe ili mozak. U težim slučajevima može da bude smrtonosna, zbog čega je važno da se sumnja na infekciju ozbiljno shvati i da se odmah potraži medicinska pomoć.

Prema savetima britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), svi koji dodiruju bebu treba prethodno da operu ruke, a osobe koje imaju herpes na usnama ne bi trebalo da ljube novorođenče. Poseban oprez potreban je tokom prvih šest nedelja života, kada su bebe naročito podložne ozbiljnim posledicama infekcije.

„Ne morate nikome da se pravdate što štitite svoju bebu“

Nakon ćerkine smrti, Meg se ponovo pojavio herpes na usnama, što joj je vratilo bolne uspomene.

„Sada ću ih verovatno dobijati do kraja života, koliko god često to bilo. Užasno je. Stalno me podseća na to da moja ćerka više nije ovde i zbog čega je nema, a kada imam i fizički podsetnik na licu, sve je još teže“, rekla je.

Meg upozorava da se roditelji često osećaju neprijatno kada treba da zamole rodbinu i prijatelje da ne ljube bebu, operu ruke ili odlože posetu ako su bolesni, ali da nikada ne treba da osećaju krivicu zbog postavljanja takvih granica. Savet kampanje je jednostavan: operite ruke pre nego što dodirnete bebu, ne ljubite novorođenče ako imate herpes na usnama i ne posećujte bebu ako ste bolesni.

Ako novorođenče slabije jede, neuobičajeno je pospano ili razdražljivo, ima temperaturu, plikove ili druge zabrinjavajuće simptome, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Herpes kod beba ne mora uvek da bude praćen vidljivim ranicama.

Meg je odlučila da svoju priču podeli kako bi drugi roditelji dobili informacije koje ona, kako kaže, nije imala kada joj se rodila ćerka.