Kada su se pojavile porodične fotografije, mnogi su gledali samo u jednog muškarca koji se godinama retko pojavljuje u javnosti.

Slavna rijaliti zvezda okupila je porodicu na svečanoj večeri u restoranu „Baldi“, u luksuznom hotelu „Voldorf Astorija“ na Beverli Hilsu.

Za ovu priliku izabrala je dva neobična modela iz arhive modne kuće Pako Raban, iz kolekcije stare više od 30 godina. Najpre se pojavila u zelenoj metalik haljini sa upečatljivim ukrasom za glavu, a zatim se presvukla u gotovo isti model crvene boje.

Ipak, jedan gost izazvao je posebno oduševljenje

Među zvanicama su bile njena majka Kris Džener, sestre Kortni, Kloi i Kajli, ali i Rob Kardašijan (39), brat koji već godinama izbegava javna okupljanja i kamere.

Dok su ostali članovi porodice blistali u glamuroznim kombinacijama, Rob je došao obučen sasvim jednostavno, u crno.

Njegovo pojavljivanje oduševilo je obožavaoce.

„Pomerite se, hoću Roba da vidim!“, našalio se jedan korisnik društvenih mreža, dok su drugi komentarisali koliko im je drago što ga ponovo vide nasmejanog.

Torta od malina i haljine stare tri decenije

Posebnu pažnju privukla je i ogromna rođendanska torta ukrašena svežim malinama, uz koju je Kim duvala svećice.

Zanimljivo je da joj je dve arhivske haljine pomogao da izabere kreator Olivije Rusten, koji joj je omogućio pristup modnoj arhivi kuće Raban.

Tako je Kim za svoj 46. rođendan spojila modu iz devedesetih, holivudski glamur i porodično okupljanje.

A sudeći po reakcijama na fotografije, mnogima je najlepši deo večeri ipak bio osmeh njenog brata Roba.