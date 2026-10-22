Megan Moroni je čula svoju muziku na prilično neočekivanim mestima, ali jedno posebno iskustvo bilo je mnogo ličnije od ostalih.

Kantri zvezda (29) je u rubrici časopisa Rolling Stone, ,,Musicians on Musicians" otkrila „najčudnije“ mesto na kojem je čula sopstvenu pesmu razgovarajući sa Aleksom Vorenom.

„Bila sam na laserskoj epilaciji celog tela“, rekla je Moroni pevaču i jutjuberu (26). „Pržili su me laserom na mestima na kojima ne bi trebalo da vas prže.“

Ispostavilo se da je pesma koju je čula tokom tog tretmana bio njen singl iz 2023. godine.

„‘I’m Not Pretty’... Samo to čuješ, a ja sam bila u stilu: ‘Dobro’“, ispričala je ona.

Njegova priča

Voren, koji je objavio sopstveni hit „Ordinary“, imao je podjednako neočekivanu priču da podeli. On se prisetio kako je čuo pesmu dok je bio u ulici ,,Warren Street" — ironičnoj lokaciji s obzirom na njegovo prezime — kada su hapsili jednog njegovog prijatelja.

„Policajac u svom autu je puštao ‘Ordinary’, što je bilo prilično kul“, rekao je on.

Moroni se svideo njegov odgovor, ali njeno sopstveno iskustvo definitivno je stvorilo upečatljivu priču.

Karijera

Pevačica je izgradila karijeru pretvarajući lična iskustva u zarazne, iskrene kantri hitove. Njen probojni singl „Tennessee Orange“, objavljen 2022. godine, prikazao je kako Moroni peva o zaljubljivanju u navijača Univerziteta u Tenesiju uprkos svojoj lojalnosti timu „Georgia Bulldogs“. Numera je na kraju postala pet puta platinasti hit.

Od tada, Moroni je nastavila da utaba sopstveni put onim što naziva „emo kaubojka“ muzikom, spajajući ranjive stihove o ljubavi i slomljenom srcu sa razigranom, izrazito ženstvenom estetikom.

Njeni albumi „Lucky“ i „Am I Okay?“ dodatno su učvrstili njeno mesto u kantri muzici, pri čemu je ovaj drugi doneo platinasti hit „Am I Okay?“ i omiljene pesme fanova koje su se oslanjale na njen prepoznatljivi spoj humora i tuge.

Moronijeva je nedavno objavila album „Cloud 9“. A nakon što je svoju muziku odvela publici preko okeana, spremna je za promenu ritma.

„Imam nekoliko nastupa krajem ove godine, samo nekoliko jednokratnih stvari, bez turneje ili bilo čega sličnog“, rekla je ona. „Ali stvarno samo pokušavam da živim život.“

Pauza

Moroni sada uzima malo vremena van bine kako bi pronašla inspiraciju za svoj sledeći album.

„Moram da imam materijal za svoj sledeći album“, objasnila je Moroni. „Tako da stvarno pokušavam da se desi-stimulišem, da se vratim Meg-tekstopiscu koja je mnogo svedenija od Meg-arene.“

Čak ima i novi nadimak za svoju scensku ličnost veću od života.

„Megarina“, našalila se.

Pevačica je za sada srećna što provodi vreme kod kuće, daleko od zahteva nastupa u darena.

„Samo se opuštam, družim sa svojim psom, sve te stvari“, rekla je ona.

Turneja

Moroni je trenutno na turneji „The Cloud 9“. Predviđeno je da se završi 14. maja 2027. godine, poslednjim nastupom u dvorani „Brisbane Entertainment Centre“ u Australiji. Planirano je i da se Moroni i Voren pojave na događaju uživo časopisa „Rolling Stone“, ,,Musicians on Musicians", u petak, 23. oktobra.

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