Nekada su bile zaštitni znak hipi i kaubojskog stila, a ove jeseni ponovo se vraćaju u modu. Samo što ih sada nećemo viđati isključivo na jaknama, već i na farmerkama, suknjama, haljinama i torbama.

Posle nekoliko sezona jednostavnih krojeva i garderobe bez mnogo ukrasa, jesen 2026. donosi malo razigranosti. Rese su ponovo među zapaženim modnim detaljima, ali ovog puta izgledaju mnogo elegantnije nego što ih pamtimo.

I ono što je najbolje, ne morate da menjate ceo garderober da biste ih nosili.

Jakna kakvu su nosile naše mame ponovo je poželjna

Jakne od prevrnute kože, naročito u čokoladnobraon, konjak i crnoj boji, ponovo privlače pažnju. Rese se pojavljuju na rukavima, leđima ili samo uz donju ivicu.

Najlepše izgledaju uz sasvim obične farmerke, jednostavan džemper i ravne čizme. Tako dobijate zanimljivu kombinaciju, a da ne izgledate kao da ste krenuli na kaubojski festival.

Rese su stigle čak i na farmerke

Možda najzanimljivije iznenađenje ove jeseni jesu rese na donjem rubu farmerki.

Obične pantalone ravnog kroja zahvaljujući tom detalju izgledaju potpuno drugačije. Uz jednostavnu košulju, rolku ili sako mogu da budu odličan izbor i za posao i za popodnevni izlazak.

U modu se vraćaju i suknje sa resama koje se pomeraju dok hodate. Posebno lepo izgledaju uz jednostavne bluze i čizme do kolena.

Ne morate ništa novo da kupujete

Ako vam se ovaj trend dopada, ali ne želite da trošite novac na novu jaknu ili haljinu, dovoljno je da potražite torbu sa resama.

Takva torba može da osveži čak i najobičniju kombinaciju farmerki, džempera i gležnjarica.

Ipak, postoji jedna stvar na koju treba obratiti pažnju: nemojte nositi rese na jakni, torbi i čizmama istovremeno. Mnogo lepše izgledaju kada su jedini upadljiv detalj na odeći.

Ove jeseni posebno se lepo uklapaju uz bež, crnu, bordo i sve nijanse braon boje.

A ako negde u ormaru još čuvate staru jaknu sa resama, možda je upravo sada pravo vreme da je ponovo iznesete.