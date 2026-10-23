Pripremite se! Treći i poslednji retrogradni Merkur u 2026. godini traje od 24. oktobra do 13. novembra, a prema astrološkim tumačenjima, ovaj period mogao bi da bude posebno turbulentan.

Retrogradni Merkur obično se povezuje sa nesporazumima, problemima sa tehnologijom i kašnjenjima na putovanjima. Ako vam telefon ispadne baš kada najviše žurite ili zakasnite na posao zbog nepredviđenih okolnosti, astrolozi bi to nazvali tipičnim haosom retrogradnog Merkura.

Međutim, ovog puta Merkur se kreće retrogradno kroz znak Škorpije, što čitavoj situaciji daje dodatnu dozu dramatike.

Istovremeno traje i retrogradna Venera, koja je započela svoj hod 3. oktobra, a završava ga 13. novembra, istog dana kada i retrogradni Merkur.

Dok se Merkur povezuje sa komunikacijom, putovanjima i tehnologijom, Venera simbolizuje ljubav, lepotu i novac. Njihovo istovremeno retrogradno kretanje, prema astrologiji, može otvoriti brojna pitanja u odnosima, finansijama i svakodnevnom životu.

Tokom ovog perioda očekuju nas i pun Mesec u Biku 26. oktobra i mlad Mesec u Škorpiji 9. novembra.

Pun Mesec simbolizuje preispitivanje i sagledavanje dosadašnjih odluka, dok je mlad Mesec povezan sa novim počecima. Ipak, astrološki savet je da velike planove i odluke zasad zadržite za sebe, zapišete ih i sačekate sredinu novembra, kada oba retrogradna perioda budu završena.

Evo šta retrogradni Merkur u Škorpiji donosi svakom horoskopskom znaku.

Ovan

Ovnovi, vreme je da malo usporite. Retrogradni Merkur prolazi kroz vašu osmu kuću transformacije i pruža vam priliku da sagledate koliko ste se promenili u poslednje vreme.

Da li vam se dopada osoba kakva postajete? Postoji li nešto što biste želeli da promenite kod sebe?

Naredne nedelje iskoristite za razmišljanje o tim pitanjima, a konkretne poteze ostavite za period nakon 13. novembra.

Bik

Bikovi, da li se u vašoj vezi pojavljuju problemi?

Retrogradni Merkur prolazi kroz vašu sedmu kuću partnerskih odnosa, a uz retrogradnu Veneru, mogući su nesporazumi sa nekim ko vam je veoma blizak.

To ne mora nužno biti ljubavni partner. U pitanju može biti najbolji prijatelj ili osoba sa kojom sarađujete.

Kada dođe do neslaganja, nemojte odmah pretpostavljati najgore. Vrlo je moguće da je reč samo o pogrešno protumačenim rečima.

Blizanci

Blizanci, imaćete osećaj kao da se ceo svet urotio protiv vas.

Retrogradni Merkur prolazi kroz vašu šestu kuću svakodnevnih obaveza, pa vas verovatno ne očekuju velike životne drame, već čitav niz sitnih neprijatnosti.

Kašnjenje prevoza, gužva u saobraćaju, pokvaren telefon ili zaboravljena lozinka mogli bi da vas izbace iz takta.

Ipak, nemojte zbog nekoliko loših dana menjati čitavu rutinu. Sredinom novembra stvari bi trebalo da postanu mnogo jednostavnije.

Rak

Rakovi, kao da je inspiracija odlučila da ode na odmor.

Retrogradni Merkur prolazi kroz vašu petu kuću kreativnosti, pa biste narednih nedelja mogli da imate poteškoća sa pronalaženjem novih ideja.

Umesto da započinjete velike projekte, vratite se nečemu što ste ranije radili. Pregledajte stare planove, doradite započeto i pokušajte da pronađete inspiraciju u onome što ste već stvorili.

Najvažnije je da ne odustanete. Posle sredine novembra ideje bi ponovo mogle da počnu da naviru.

Lav

Lavovi, pripremite se na moguće porodične rasprave.

Retrogradni Merkur prolazi kroz vašu četvrtu kuću doma i porodice, pa bi odnosi sa roditeljima, braćom, sestrama ili ukućanima mogli da budu napetiji nego inače.

Moguće su i sitne neprijatnosti u kući, poput slavine koja curi, pokvarenog kućnog aparata ili problema sa internetom.

Ako planirate veću kupovinu za dom, prema astrološkom savetu, bilo bi dobro da sačekate završetak retrogradnog Merkura i Venere.

Devica

Device, dobro pazite šta govorite, a još više šta pišete.

Retrogradni Merkur nalazi se u vašoj trećoj kući komunikacije, zbog čega biste mogli da imate osećaj da vas niko ne razume.

Čak i najobičnija poruka ili komentar mogu biti pogrešno protumačeni.

Po prirodi ste skloni da mnogo razmišljate pre nego što nešto kažete, ali sada bi vam moglo biti još teže da svoja osećanja pretočite u reči.

Ne žurite sa odgovorima. Razmislite pre nego što pošaljete poruku, naročito ako ste ljuti ili povređeni. Uskoro će komunikacija ponovo biti jednostavnija.

Vaga

Vage, narednih nekoliko nedelja držite novčanik pod kontrolom.

Retrogradni Merkur prolazi kroz vašu drugu kuću novca i materijalnih vrednosti, pa su mogući neočekivani računi, odložene uplate ili troškovi koje niste planirali.

Posebno izbegavajte impulsivne kupovine.

Možda ćete morati da posegnete za novcem koji ste ostavili sa strane, zato dobro razmislite pre nego što potrošite veću sumu.

Škorpija

Škorpije, ko ste vi zapravo i šta želite od sebe?

Retrogradni Merkur odvija se upravo u vašem znaku, pa biste mogli da prolazite kroz svojevrsnu malu krizu identiteta.

Možda ćete poželeti da potpuno promenite izgled, frizuru, stil oblačenja ili način na koji se predstavljate drugima.

Ipak, nemojte donositi drastične odluke preko noći.

Ako vam je potrebna promena, počnite od nečeg sitnog, poput nove nijanse karmina ili drugačijeg modnog detalja. Velike odluke ostavite za kasnije, jer biste se do sredine novembra mogli predomisliti.

Strelac

Strelčevi, nemojte slepo verovati prvom osećaju.

Retrogradni Merkur prolazi kroz vašu dvanaestu kuću podsvesti, pa bi intuicija, na koju se inače oslanjate, sada mogla da vas navede na pogrešan zaključak.

To ne znači da treba da ignorišete svoje emocije.

Naprotiv, pokušajte da razumete zašto nešto osećate i šta se zapravo krije iza vaših reakcija.

Kad god možete, sačekajte pre nego što donesete konačnu odluku.

Jarac

Jarčevi, pažljivo sa porukama u grupnim razgovorima.

Retrogradni Merkur prolazi kroz vašu jedanaestu kuću prijateljstva, pa su mogući nesporazumi sa prijateljima, poznanicima ili ljudima iz vašeg društvenog kruga.

Neka bezazlena rečenica može biti pogrešno shvaćena i pretvoriti se u nepotrebnu raspravu.

Pre nego što odgovorite na provokaciju, dobro razmislite šta želite da kažete.

A ponekad je najpametnija odluka da poruku uopšte ne pošaljete.

Vodolija

Vodolije, na poslu bi moglo da bude prilično napeto.

Retrogradni Merkur prolazi kroz vašu desetu kuću karijere, pa ćete možda imati osećaj da ništa ne ide onako kako ste zamislili.

Moguće je da izostane unapređenje kojem ste se nadali, da ostanete bez očekivanog bonusa ili da vam se nagomilaju dosadni i naporni zadaci.

Ipak, nemojte zbog trenutnog nezadovoljstva davati otkaz u afektu.

Ovaj period je prolazan, a već za nekoliko nedelja mogli biste ponovo da osetite da stvari idu u dobrom pravcu.

Ribe

Ribe, imate osećaj da ste zaglavljeni u mestu?

Retrogradni Merkur prolazi kroz vašu devetu kuću putovanja, pa biste mogli snažno da poželite promenu okruženja.

Ako planirate put, ostavite dovoljno vremena za dolazak na aerodrom ili stanicu, jer su prema astrološkim tumačenjima moguća kašnjenja i nepredviđene komplikacije.

Ako ostajete kod kuće, iskoristite ovaj period da se prisetite lepih putovanja, pregledate stare fotografije ili konačno napravite video sa odmora koji već dugo odlažete.

Ponekad je dovoljno da se vratite lepim uspomenama kako biste dobili inspiraciju za sledeću avanturu.